CIUTAT SOLIDÀRIA - CONSORCI ZONA FRANCA BARCELONA

Post-UCI Girona

A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats solidaries i coneixem el seu origen i la tasca que fan. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Gerard Sanz

Barcelona |

Ciutat solidària 2023

Avui al 'Ciutat Solidària' hem conegut una associació que s'ha fundat fa apenes uns mesos i que a més és pionera a Catalunya: Post-UCI Girona. Aquesta associació es dedica a acompanyar ex-pacients de la Unitat de Cures Intensives i també les seves famílies en aquells aspectes que sovint queden fora de l’atenció estrictament mèdica. Col·labora amb els hospitals gironins Doctor Josep Trueta i l’Hospital Santa Caterina i ha estat fundada per persones que també han passat per aquesta experiència. L'hem conegut de prop de la mà del seu president, Antoni Agustín.

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