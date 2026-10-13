Avui al 'Ciutat Solidària' hem conegut una associació que s'ha fundat fa apenes uns mesos i que a més és pionera a Catalunya: Post-UCI Girona. Aquesta associació es dedica a acompanyar ex-pacients de la Unitat de Cures Intensives i també les seves famílies en aquells aspectes que sovint queden fora de l’atenció estrictament mèdica. Col·labora amb els hospitals gironins Doctor Josep Trueta i l’Hospital Santa Caterina i ha estat fundada per persones que també han passat per aquesta experiència. L'hem conegut de prop de la mà del seu president, Antoni Agustín.