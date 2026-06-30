CIUTAT SOLIDÀRIA - CONSORCI ZONA FRANCA BARCELONA

Ciutat Solidària: Endavant Chicas

A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats solidaries i coneixem el seu origen i la tasca que fan. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Gerard Sanz

Barcelona |

Avui al 'Ciutat Solidària' hem conegut l'associació Endavant Chicas. Aquesta entitat es dedica a acompanyar de manera integral a les persones, principalment dones, afectades pel càncer de mama, i també ofereix xerrades i organitza tallers i activitats esportives. Per conèixer millor 'Endavant Chicas' ens ha visitat a l'estudi la seva fundadora i presidenta, la Luisa Vázquez, que ens ha explicat com és el dia a dia de l'associació, com és l'atenció a aquestes dones en el moment que més la necessiten i també com porten a terme aquestes activitats esportives, centrades en el rem.

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