Ciutat Solidària: Endavant Chicas

Avui al 'Ciutat Solidària' hem conegut l'associació Endavant Chicas. Aquesta entitat es dedica a acompanyar de manera integral a les persones, principalment dones, afectades pel càncer de mama, i també ofereix xerrades i organitza tallers i activitats esportives. Per conèixer millor 'Endavant Chicas' ens ha visitat a l'estudi la seva fundadora i presidenta, la Luisa Vázquez, que ens ha explicat com és el dia a dia de l'associació, com és l'atenció a aquestes dones en el moment que més la necessiten i també com porten a terme aquestes activitats esportives, centrades en el rem.