Estabilizado el incendio de la Conda de Barberà y Anoia

LEER MÁS Siguen os incendios na provincia de Ourense

Los Bomberos de la Generalitat han dado totalmente por estabilizado el incendio que se declaró este sábado en Santa Coloma de Queralt y ha afectado a varios municipios de la Conca de Barberà y Anoia. El fuego ha afectado un perímetro aproximado de 1.700 hectáreas . Una vez estabilizado, todos los vecinos de masías y casas aisladas que han sido desalojados durante el fin de semana ya han podido volver a casa.

El fuego se ha dado por estabilizado a las dos de la tarde de este lunes, y ahora habrá que trabajar durante días para darlo por controlado. La situación es de más calma hecho que permitirá aligerar el número de efectivos de Bomberos a partir de este martes.

En cuanto a las causas del incendio, la investigación de los agentes rurales no ha avanzado. Se descartan las causas naturales, pero no se sabe si el fuego fue intencionado o no.