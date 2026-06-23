CIUTAT SOLIDÀRIA - CONSORCI ZONA FRANCA BARCELONA

Ciutat Solidària: La Sala Solidària

A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats solidaries i coneixem el seu origen i la tasca que fan. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Gerard Sanz

Barcelona |

'La Sala Solidària' és una associació sense ànim de lucre que es dedica a inserir laboralment persones en risc d’exclusió social al sector de la hosteleria. La inserció laboral és el darrer pas després dels cursos, tant teòrics com pràctics, que ofereixen perquè aquestes persones s’insereixin al sector comptant amb les aptituds necessàries. Es tracta d’una entitat fundada per tres dones professionals del sector de la hosteleria que compaginen la seva feina amb aquesta gran tasca solidària i avui hem pogut parlar amb una d'elles, l'Alicia Cuscó, que ens ha explicat com son els seus programes de formació entre molts d'altres aspectes d'aquesta entitat jove però que arriba amb moltes ganes.

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