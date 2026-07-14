CIUTAT SOLIDÀRIA - CONSORCI ZONA FRANCA BARCELONA

Ciutat Solidària: No más invisibles

A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats solidaries i coneixem el seu origen i la tasca que fan. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Gerard Sanz

Barcelona |

Avui al 'Ciutat Solidària' hem conegut l'associació 'No más invisibles'. L’objectiu d’aquesta associació nascuda a Barcelona és millorar la qualitat de vida de les persones sense llar. Ho fan a través de donacions de productes alimentaris, d’higiene i també donacions econòmiques. Les donacions de productes alimentaris les transformen en al voltant de 150 plats de menjar que reparteixen setmanalment. Hem conegut aquesta associació de la mà del seu fundador, el Jorge Zingone, que ens ha explicat com neix l'entitat, amb una gran història al darrere, com preparen i reparteixen aquests plats que preparen ells mateixos, i com reben els productes que ofereixen a les persones que viuen al carrer.

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