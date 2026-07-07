Radiografia dels incendis a Catalunya

Quan apenes portem dues setmanes d'estiu Catalunya ja encadena dies especialment complicats pel que fa als incendis forestals... Durant l'última setmana s'han declarat més d’una quinzena de focs a localitats com ara Piera, Sant Boi de Llobregat, Capellades, Òrrius, Gisclareny o Barruera. A aquests s'hi afegeixen els grans incendis que encara marquen l'actualitat, com els de les Gavarres, Sentmenat o l'Anoia. Focs que en alguns casos han arribat a urbanitzacions, obligant a confinar la població. Els Bombers insisteixen que ens trobem en un moment de risc molt elevat. Les altes temperatures, la baixa humitat i la gran quantitat de vegetació acumulada fan que qualsevol espurna pugui transformar-se en un gran incendi. Els experts recorden que la lluita contra el foc no comença quan s’origina una flama, sinó molt abans. La gestió dels boscos, el manteniment de les franges de protecció i la manca de professionals són alguns dels grans reptes que tenim actualment a Catalunya. Per fer una radiografia de tot això hem pogut parlar amb en Jordi Tarradas, gerent de Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals.