Troben morts dos germans bessons d’11 anys al riu Ter

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort de dos germans bessons d’11 anys que han estat localitzats aquest migdia a la llera del riu Ter, al terme municipal de Manlleu (Osona). Els menors estaven desapareguts des d’ahir a la tarda i la seva troballa ha posat fi a un ampli dispositiu de recerca desplegat a la zona.
La desaparició dels dos nens va ser comunicada pels seus pares després que els germans no tornessin a casa. Davant l’avís, els Mossos d’Esquadra van activar un operatiu de recerca en què han participat diverses unitats especialitzades, entre elles l’equip subaquàtic i drons de vigilància aèria.
Tot i que la investigació continua oberta, les primeres hipòtesis dels investigadors apunten que es podria tractar d’un accident. No obstant això, els Mossos mantenen obertes totes les línies d’investigació fins a disposar de més informació sobre les circumstàncies exactes dels fets. Els cossos dels dos menors han estat traslladats a l’Institut de Medicina Legal, on se’ls practicaran les corresponents autòpsies. Les proves forenses hauran de determinar les causes de la mort i aportar més dades a la investigació policial.
Manlleu decreta dos dies de dol oficial
La notícia ha causat una profunda commoció a Manlleu i a la comarca d’Osona. Davant la tragèdia, l’Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial en senyal de condol i suport a la família dels menors.
A més, el consistori ha convocat un minut de silenci per a dimecres al vespre davant de l’Ajuntament, un acte obert a la ciutadania per expressar el seu condol i record a les víctimes.