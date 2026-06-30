Catalunya comença a tramitar els primers certificats de patologies derivades de l'exposició a l'amiant

Segueixen produïnt-se avenços en la lluita contra l’amiant. Després que fa aproximadament dues setmanes s’aprovés al Parlament la llei de l’erradicació de l’amiant, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya tramita els primers certificats de patologies derivades de l’exposició a aquest material que, recordem, provoca malalties i afectacions greus a la salut en cas d’exposició continuada. Aquests certificats acrediten, d’acord amb el procediment establert, determinades malalties vinculades a l’exposició a l’amiant i reconegudes per la normativa estatal, com per exemple el mesotelioma, el càncer de pulmó i laringe i l’asbestosi amb repercussió funcional moderada o severa.
Fins ara, més d'una trentena de persones ja han fet la sol·licitud del certificat. Aquest procediment s’emmarca en la Llei 21/2022, de creació del Fons de Compensació per a les Víctimes de l’Amiant, i en el Reial decret que regula els requisits i el procediment per reconèixer el dret a la compensació econòmica per a les persones afectades. Tot això ho gestiona el Comitè de Valoració de les Víctimes de l’amiant, que té la funció de comprovar les patologies mitjançant la documentació presentada per la persona interessada i d’emetre el dictamen necessari perquè la Secretaria de Salut Pública resolgui sobre l’emissió del certificat. El termini per tramitar el procediment d’emissió del certificat és de tres mesos des de l’entrada de la sol·licitud al registre competent i la compensació econòmica es tramita posteriorment davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
De tot això n'hem parlat amb el portaveu de FEDAVICA, la Federació Estatal d'Associacions de Víctimes del Amiant, Jon Garcia, que celebrava la tramitació d'aquests certificats però recordava que, en aquesta matèria, Catalunya és a la cua de l'estat, i que, de fet, la legislació i sobretot la seva aplicació, està anant molt lenta.