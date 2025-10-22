FMC, al servei dels ajuntaments i dels ciutadans

Avui La Ciutat ha marxat d'excursió fins a Lleida per fer un programa especial a Municipàlia, més concretament a l’estand de la Federació de Municipis de Catalunya per veure de primera mà aquesta Fira Internacional d’Equipaments i Serveis Municipals. Més enllà de conèixer les últimes novetats dels diferents sectors que s’uneixen en aquest recinte de Fira de Lleida, també hem pogut descobrir com es gestionen els ajuntaments per donar resposta a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes.
Què és Municipàlia?
Municipàlia és la fira de serveis i equipaments per a municipis que es celebra durant tres dies, va arrencar el dimarts dia 21 d'octubre i posarà el punt i final el dia 23, i que es celebra biennalment els anys imparells. Aquest esdeveniment es va fundar l'any 1981 de la mà de tot el sector municipal públic-privat per trobar solucions als reptes dels municipis, donar suport a la innovació i establir un espai comú on poder compartir coneixements amb experts i administracions. Va ser la primera fira del sector i en l'actualitat és la fira de referència en les àrees d'equipaments i serveis urbans municipals, medi ambient, tractament de residus i solucions per a les administracions, el que fa de Municipàlia la fira internacional líder del sector a Espanya.
353 expositors distribuïts en una superfície bruta d’exposició de 29.000 m2 i unes 50 activitats paral·leles, entre jornades tècniques, presentacions, conferències, missions comercials i demostracions. Una de les principals novetats de l’esdeveniment firal serà l’estrena del Pavelló 5, una nova construcció desmuntable de 2.400 m2 que, juntament amb la carpa de 2.850 m2 situada al lateral del Pavelló 3, permetrà cobrir la demanda de superfície coberta per part dels expositors. El saló està adreçat exclusivament a visitants professionals i l’entrada és gratuïta, prèvia inscripció.
Mataró, Torelló... alguns dels protagonistes
De tot plegat hem parlat al programa d'avui, ja que ha passat per La Ciutat primer de tot el president de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Mataró, el David Bote, qui ens ha explicat quina és la tasca de la federació i quina és la seva feina com a president, un càrrec que té des de fa gairebé un any. A més ens ha parlat de gestió municipal, de Municipàlia i de reptes de futur.
A més, també ha passat passat pel programa el Marçal Ortuño, alcalde de Torelló, vicepresident de la Federació de Municipis de Catalunya i president de l’Àrea de Funció Pública de la federació i recentment nomenat president del Consell Comarcal d’Osona. Ell ens ha parlat del consell comarcal, de finançament i de serveis que afecten d'una forma o altre als veïns.
Taula rodona
Finalment, el programa ha finalitzat amb una taula rodona en la que hem parlat amb alcaldes i síndics sobre la gestió dels ajuntaments i les demandes de la gent que hi viuen a les diferents localitats.