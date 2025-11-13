educació mediàtica

Accedeix ara a totes les xerrades del Encuentro Mentes AMI 2025: l’alfabetització mediàtica i informacional al centre de l’aula

Ja està disponible íntegrament la gravació del Encuentro Mentes AMI 2025 a través de la plataforma de la Fundación Atresmedia. En aquesta quarta edició —organitzada per la Fundación Atresmedia, amb la col·laboració de UNIE Universidad, Fundación “la Caixa” i Platino EDUCA— es van reunir més de 6.000 docents de tota Espanya per reflexionar sobre els reptes i oportunitats que presenta l’educació en l’era digital).

Les ponències i taules de debat van tractar temes claus entre els quals destaquen:

  • L’impacte de la intel·ligència artificial en el futur dels estudiants i en les metodologies educatives.
  • Com s’informen els joves avui i quina és la seva vulnerabilitat davant la desinformació.
  • Els reptes de l’atenció i la concentració en un món hiperpantallat, i com educar-la des de l’aula.
  • L’ús de dispositius digitals a l’aula, com integrar-los de forma responsable i crítica.
  • La protecció del benestar de l’alumnat en l’entorn digital: privadesa, convivència, riscos i oportunitats.
  • I també: com implementar una ràdio escolar com a eina pedagògica que treballa l’alfabetització mediàtica i informacional des de la pràctica concreta.

Gràcies a l’accés a vídeo complet, els docents disposen d’un recurs valuós que permet:

  • Revisar les conferències i tallers al seu ritme, adaptar-los al seu context de centre i classe.
  • Incorpora continguts que promouen activament l’alfabetització mediàtica i informacional (AMI).
  • Extraure idees concretes per al desenvolupament de projectes educatius que aborden la desinformació, el pensament crític, la creativitat audiovisual i la convivència digital.
  • Integrar eines que promoguin tant la consciència digital (ús de dades, privadesa, pantalles) com la participació activa dels alumnes com a «productors» de contingut mediàtic.

Aquest esdeveniment confirma que l’alfabetització mediàtica i informacional no és un complement opcional dins del currículum: és una peça fonamental perquè l’alumnat pugui participar de manera activa, crítica i responsable en una societat cada vegada més digital i saturada d’informació.

Sobre els Encuentros Mentes AMI i la Fundación Atresmedia

Els Encuentros Mentes AMI són trobades anuals organitzades per la Fundación Atresmedia amb l’objectiu de impulsar la cultura mediàtica i digital entre docents, estudiants i famílies. A través de ponències, debats i materials didàctics, ofereixen recursos per incorporar l’alfabetització mediàtica i informacional als centres educatius.

Aquesta és una iniciativa pionera que promou l’ús responsable, crític i conscient dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials.

