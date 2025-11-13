Accedeix ara a totes les xerrades del Encuentro Mentes AMI 2025: l’alfabetització mediàtica i informacional al centre de l’aula

Les ponències i taules de debat van tractar temes claus entre els quals destaquen:
- L’impacte de la intel·ligència artificial en el futur dels estudiants i en les metodologies educatives.
- Com s’informen els joves avui i quina és la seva vulnerabilitat davant la desinformació.
- Els reptes de l’atenció i la concentració en un món hiperpantallat, i com educar-la des de l’aula.
- L’ús de dispositius digitals a l’aula, com integrar-los de forma responsable i crítica.
- La protecció del benestar de l’alumnat en l’entorn digital: privadesa, convivència, riscos i oportunitats.
- I també: com implementar una ràdio escolar com a eina pedagògica que treballa l’alfabetització mediàtica i informacional des de la pràctica concreta.
Gràcies a l’accés a vídeo complet, els docents disposen d’un recurs valuós que permet:
- Revisar les conferències i tallers al seu ritme, adaptar-los al seu context de centre i classe.
- Incorpora continguts que promouen activament l’alfabetització mediàtica i informacional (AMI).
- Extraure idees concretes per al desenvolupament de projectes educatius que aborden la desinformació, el pensament crític, la creativitat audiovisual i la convivència digital.
- Integrar eines que promoguin tant la consciència digital (ús de dades, privadesa, pantalles) com la participació activa dels alumnes com a «productors» de contingut mediàtic.
Aquest esdeveniment confirma que l’alfabetització mediàtica i informacional no és un complement opcional dins del currículum: és una peça fonamental perquè l’alumnat pugui participar de manera activa, crítica i responsable en una societat cada vegada més digital i saturada d’informació.
Sobre els Encuentros Mentes AMI i la Fundación Atresmedia
Els Encuentros Mentes AMI són trobades anuals organitzades per la Fundación Atresmedia amb l’objectiu de impulsar la cultura mediàtica i digital entre docents, estudiants i famílies. A través de ponències, debats i materials didàctics, ofereixen recursos per incorporar l’alfabetització mediàtica i informacional als centres educatius.
Aquesta és una iniciativa pionera que promou l’ús responsable, crític i conscient dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials.