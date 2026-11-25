La Policía Nacional ha desarrollado en Palencia una investigación por presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales, que se ha saldado con la detención de un varón y la investigación de una mujer por su presunta participación en los hechos. Las actuaciones se iniciaron tras una denuncia presentada en la Comisaría Provincial de Palencia el 1 de octubre de 2026, en la que se alertaba de la existencia de movimientos bancarios que la titular de las cuentas aseguraba no haber realizado ni autorizado. A partir de ese momento, agentes de la Policía Nacional especializados en delitos tecnológicos llevaron a cabo diversas gestiones para esclarecer los hechos. La investigación incluyó el análisis de la información facilitada por las entidades bancarias, la comprobación de las titularidades de las cuentas y el seguimiento de las operaciones de entrada y salida de dinero. Las pesquisas permitieron reconstruir el recorrido de distintas cantidades económicas a través de varias cuentas bancarias.

Los investigadores detectaron un posible sistema de utilización de cuentas como intermediarias o «cuentas mula», que habrían servido para recibir fondos, transferirlos posteriormente a otras cuentas y dificultar el seguimiento de su origen. Entre las gestiones realizadas, los agentes analizaron la titularidad de numerosos productos financieros y detectaron que el varón posteriormente detenido figuraba como titular de 21 cuentas bancarias. Estos datos, junto con el estudio de las operaciones investigadas, permitieron avanzar en el esclarecimiento de la posible operativa de recepción y movimiento de fondos. Como resultado de la investigación, el 17 de noviembre de 2026 fue detenido en Palencia un varón como presunto responsable de delitos de estafa y blanqueo de capitales. El detenido prestó declaración en dependencias policiales y fue informado de su obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuera requerido. Asimismo, una mujer fue oída en dependencias policiales en calidad de investigada por su presunta participación en un delito de estafa. Las diligencias policiales, ampliatorias de una investigación iniciada con anterioridad, fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 4 de Palencia, en funciones de guardia, el 18 de noviembre, dándose también traslado al Ministerio Fiscal. La investigación continúa abierta para el completo esclarecimiento de los hechos.