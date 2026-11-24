Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto autor de un delito de daños, tras una investigación iniciada a raíz de una denuncia por unas pintadas realizadas en la fachada de un inmueble de Palencia. Los hechos tuvieron lugar el pasado 29 de marzo, cuando una persona realizó diversas pintadas en la fachada del edificio, ocasionando daños cuya reparación fue posteriormente valorada en 790 euros. A raíz de la denuncia presentada, agentes del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Policía Nacional iniciaron las correspondientes gestiones de investigación para el esclarecimiento de los hechos, que permitieron identificar al presunto autor. Como resultado de las pesquisas, el pasado 17 de noviembre, los agentes procedieron a la detención de un varón como presunto responsable de un delito de daños. Finalizadas las diligencias policiales, el detenido deberá comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.