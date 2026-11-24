La Policía Nacional ha detenido en Palencia a un varón como presunto autor de los delitos de tenencia y fabricación de artefactos incendiarios, atentado contra la autoridad y sus agentes, daños por incendio y desórdenes públicos, tras lanzar varios artefactos explosivos de fabricación casera contra la Comisaría Provincial de Palencia durante la mañana de ayer. Los hechos se produjeron a primera hora del día, cuando cuatro artefactos explosivos de escasa potencia fueron arrojados contra las dependencias policiales. Como consecuencia de la acción, uno de ellos llegó a incendiarse tras impactar contra calzada, si bien las llamas se extinguieron por sí solas pocos minutos después, sin llegar a causar daños debido a que ninguno impactó contra el recinto.

Tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía Nacional desplegaron un amplio dispositivo de investigación e inspección en la zona contando con el apoyo de la Jefatura Superior de Castilla y León que movilizó a las unidades de TEDAX y Guias Caninos y con la Comisaría General de Información. Durante las primeras gestiones, los investigadores localizaron en las inmediaciones una mochila que contenía otras ocho botellas preparadas de forma similar a las empleadas en el ataque, lo que permitió constatar la existencia de más artefactos listos para su utilización. Las pesquisas se centraron entonces en la identificación del autor o autores de los hechos. El avance de la investigación permitió localizar un patinete que, presuntamente, habría sido utilizado para desplazarse hasta las proximidades de la comisaría. Las numerosas gestiones practicadas por los agentes condujeron a la identificación de su propietario, quien finalmente resultó ser el presunto responsable de los hechos. Como resultado de la investigación, el sospechoso fue detenido en la mañana de hoy en la capital palentina. La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias que rodearon los hechos y determinar la posible existencia de nuevas evidencias relacionadas con el caso. No obstante, y a la vista de los datos obtenidos hasta el momento, los investigadores descartan por completo cualquier vinculación de los hechos con actividades de carácter terrorista.