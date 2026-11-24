El Pabellón Municipal de Deportes de Palencia acogerá el próximo miércoles 16 de diciembre, a las 20:15 horas, la Gala de los Premios del Deporte Palentino 2026, convocados un año más por el Ayuntamiento y la Diputación de Palencia para reconocer los méritos de deportistas, personal técnico, dirigentes y entidades que contribuyen al desarrollo y la promoción del deporte en la provincia.

El Comité Organizador se ha reunido esta mañana para seleccionar las candidaturas finalistas a los premios de Mejor Deportista Palentino/a y Mejor Entidad Deportiva, a partir de las propuestas recibidas. En la primera categoría, los nominados son Amelia Alonso, Javier Wee, Marta García y Sandra Santos, que optarán a suceder a Álvaro Infante en el palmarés. En la categoría de Mejor Entidad Deportiva, las candidatas son Atletismo Puentecillas, San Telmo y el CD Palencia Fútbol Femenino.

En ambas categorías, el resultado se decidirá mediante una votación en la que el voto del jurado y el voto popular tendrán un peso del 50 % cada uno. El jurado ejercerá su voto de forma presencial en el Pabellón Municipal de Deportes entre las 19:30 y las 20:00 horas.

Por su parte, la votación popular estará abierta entre las 19:30 y las 20:30 horas, a través de un enlace accesible desde el teléfono móvil, también para aquellas personas que no puedan asistir a la gala.

El Comité Organizador ha acordado también conceder dos distinciones especiales. Una de ellas será para el equipo de baloncesto de San Juan de Dios, por su contribución a la promoción de la actividad físico-deportiva inclusiva y adaptada. La segunda reconocerá a Javier Calaveras, médico responsable del programa de prescripción de actividad físico-deportiva y social, por su labor en la promoción del ejercicio físico como herramienta para la protección de la salud.

Además, a propuesta de las diferentes delegaciones provinciales, se entregarán los premios «Mejor de Nuestro Deporte», que reconocen a personas, clubes y entidades vinculados a las distintas disciplinas deportivas:

• Ajedrez: CEAS Fernández Nieto.

• Atletismo: Yeray Royuela.

• Bádminton: Mark Lindberg García.

• Baloncesto: José Antonio Mancho Fernández.

• Boxeo: Olivia Marcos Fernández.

• Ciclismo: Adriana Barbero Domínguez.

• Deporte adaptado: Yoel López Cordero.

• Esgrima: Lucas León Velasco.

• Fútbol: Adrián Relea Bascones.

• Galgos: César Meriel Calvo.

• Gimnasia: Diego Aguiar Díez.

• Halterofilia: Rodrigo Aguña Aguerri.

• Judo: Sergio Ferreira Gero.

• Kárate: Carmen Bartolomé Ramos.

• Kick boxing: Antoni Junior do Nascimento.

• Motociclismo: Juan Manuel López Iglesias.

• Natación: Clara Prádanos Antolín.

• Pádel: Daniel de Diego Martín.

• Pelota: Club Frontenis Palencia.

• Piragüismo: Club Palentino de Piragüismo.

• Rugby: Gerardo Rodríguez Ruiz.

• Salvamento y socorrismo: Sandra Santos Martínez.

• Squash: Mario Pedrosa Ruiz.

• Tenis: Familia Pérez de Diego.

• Tiro con arco: Fidel Campo Fuente.

• Tiro olímpico: Federico Lozano Ginel.