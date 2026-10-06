La Policía Nacional detiene a una mujer por su presunta participación en varios hurtos en Palencia

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por su presunta participación en varios hurtos cometidos en establecimientos comerciales de Palencia, en el marco de una investigación que continúa abierta. Los hechos comenzaron el pasado 17 de septiembre, cuando un grupo de cuatro personas accedió al establecimiento FAMILIA, donde presuntamente sustrajo diversos productos después de retirar las etiquetas antihurto. Al ser sorprendidas por un responsable del establecimiento, las cuatro personas abandonaron el lugar y dejaron un bolso que contenía parte de los efectos sustraídos, valorados en 151,85 euros.

Ese mismo día, en el establecimiento ACTION, varias personas utilizaron un carrito de bebé para ocultar diferentes productos. Posteriormente, una empleada del establecimiento las sorprendió con nuevos efectos en el interior del carrito, que fueron entregados antes de abandonar el lugar. El valor de los artículos sustraídos ascendía a 319,36 euros. A raíz de las primeras diligencias, la Policía Nacional identificó a varias personas relacionadas con los hechos y estableció una posible conexión entre distintos hurtos cometidos en establecimientos comerciales de la capital, al presentar todos ellos un modo de actuación similar.

Posteriormente, el 22 de septiembre, se produjo un nuevo hurto en el establecimiento ALE-HOP, situado en la calle Mayor, donde varias personas sustrajeron productos por valor de 524 euros. Las actuaciones policiales permitieron relacionar a una de las presuntas autoras con este nuevo hecho. El 28 de septiembre, agentes de la Policía Nacional localizaron en la calle Mayor de Palencia a una de las personas identificadas durante la investigación y la detuvieron como presunta autora de un delito de hurto. Las diligencias permitieron relacionarla con los hechos investigados y posteriormente fue puesta a disposición judicial. La investigación continúa abierta para determinar la posible participación de otras personas en los hechos.