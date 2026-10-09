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Áridos Antolín, Global Producciones y Lanas Payo encabezan los premios de la Cámara de Comercio de Palencia

La entidad también distingue a Paleobull por su innovación, a Kyomu Resort por su emprendimiento, al restaurante Villa de Frómista por su apuesta turística y al Rotary Club por su especial relevancia

Onda Cero Palencia

Palencia |

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Áridos Antolín Medalla de Oro de los premios de la Cámara de Comercio | Cámara de Comercio de Palencia

(ICAL) La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia anunció hoy sus premios de 2026 a siete empresas y entidades de la provincia en reconocimiento a su trayectoria, capacidad de innovación, emprendimiento y contribución al desarrollo económico. Áridos Antolín recibirá la Medalla de Oro; Global Producciones, la de Plata; y Lanas Payo, la de Bronce. Además, el Rotary Club Palencia será distinguido por su especial relevancia.

Áridos Antolín, fundada en 1920 por Serapio Antolín, suma cuatro generaciones dedicadas a la construcción, los áridos y los transportes. Con cinco explotaciones mineras en la provincia y una producción superior al millón de toneladas, es la mayor productora de áridos de Castilla y León. La Cámara destaca su trayectoria centenaria y su contribución al empleo y la economía provincial. Su actual gerente, Francisco Javier Antolín Aguado, ha formado parte del Pleno cameral desde 1998.

La Medalla de Plata será para Global Producciones, empresa palentina creada en 2002 y dirigida por Tinín Ramos, especializada en la organización integral de eventos y espectáculos en toda España. Su trayectoria incluye conciertos, festivales y citas como la Feria Chica de Palencia y las cabalgatas de Reyes.

Lanas Payo, fundada en 1970 en Paredes de Nava, recibirá la Medalla de Bronce por su actividad de lavado y transformación de lana, con un procesamiento aproximado de 200.000 kilos mensuales y medidas orientadas a reducir su impacto ambiental.

El premio a la Innovación, Calidad, I+D y Nuevas Tecnologías recaerá en Bambini Foods-Paleobull, firma palentina de nutrición deportiva creada en 2014, que ha ampliado su oferta de barritas naturales a snacks, proteínas y complementos alimenticios. La empresa recuerda especialmente a Luis Ángel Gómez Herrezuelo, fallecido en 2025, impulsor fundamental del proyecto.

En la categoría de Emprendedor-Nueva Empresa, el reconocimiento será para Kyomu Resort Montaña Palentina, abierto en 2024 en Velilla del Río Carrión. El complejo combina hotel de cuatro estrellas, hostel y albergue, ha recibido más de 1.500 visitantes de más de 50 países y busca contribuir a paliar la falta de alojamiento turístico en la Montaña Palentina.

El premio de Turismo distinguirá al Restaurante Asador Villa de Frómista, abierto en 2003 y dirigido por Marcelino Sánchez Cruz, por su apuesta por la cocina tradicional, los productos locales y la promoción gastronómica vinculada al Camino de Santiago y al Canal de Castilla. Por último, el Rotary Club Palencia, representado por René Fernández Santos, recibirá el galardón de Especial Relevancia.

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