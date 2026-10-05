Diez confía en que de las urnas salga un gobierno «de progreso» asegurando que será «reivindicativo»

Minutos después de conocer el anuncio de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez, el alcalde de León ha reclamado este lunes al futuro Gobierno un compromiso “claro” con la provincia y que dé un impulso definitivo a los proyectos que llevan años pendientes. José Antonio Diez ha reaccionado así a la convocatoria de elecciones generales, confiando en que de las urnas salga un Ejecutivo “de progreso y de avance”, pero advirtiendo de que, sea cual sea el resultado, encontrará enfrente a una ciudad y a un alcalde “reivindicativos”.

Diez considera que la nueva cita electoral debe servir para abrir una etapa en la que las reivindicaciones leonesas tengan una mayor respuesta por parte del Gobierno central. El regidor insiste en que existen proyectos que llevan “tanto tiempo parados” y para los que reclama ahora un impulso definitivo.

El alcalde asegura que esperará ahora a conocer las propuestas de los diferentes candidatos durante la campaña antes de hacer una valoración más concreta del escenario político.

Coincidiendo además con la celebración de San Froilán, Diez ha vuelto a denunciar lo que considera un abandono histórico de León. Afirma que las decisiones políticas tomadas durante años han impedido a la provincia aprovechar todo su potencial y reclama para la tierra leonesa “un futuro de oportunidades y, sobre todo, de justicia”.

Sobre la posibilidad de que las elecciones generales puedan influir en las municipales y autonómicas, Diez considera que la distancia entre ambas convocatorias es suficiente y cree que el resultado de las generales no tendrá una influencia directa sobre los comicios locales.