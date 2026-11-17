El nuevo polideportivo de Eras de Renueva comienza a tomar forma. Las obras de esta infraestructura, promovida por la Junta de Castilla y León, han dejado atrás los primeros trabajos de movimiento de tierras para dar paso a la construcción de los elementos estructurales del edificio, que contará con cerca de 2.700 metros cuadrados de superficie construida.

El proyecto contemplauna singular estructura de madera laminada para la cubierta, una de las características más llamativas de la construcción que ya puede verse en esta zona.

Vista de las obras | NB

La actuación se desarrolla en una parcela de 4.460 metros cuadrados situada entre las calles Comandante Cortizo y Vega de Infanzones, junto al instituto Eras de Renueva y muy próxima al colegio Camino del Norte. El edificio se levantará a una cota inferior a la del terreno original para reducir su impacto visual sobre los bloques de viviendas del entorno.

La instalación dispondrá de una pista polideportiva de 50 por 30 metros, preparada para la práctica de balonmano, fútbol sala, baloncesto, voleibol y otras disciplinas. El espacio podrá dividirse transversalmente en tres zonas independientes, permitiendo desarrollar varias actividades simultáneamente. También contará con graderío, vestuarios, aseos, almacenes, enfermería y dependencias administrativas.

La infraestructura pretende solucionar las limitaciones de espacio que actualmente presentan los dos centros educativos del barrio para impartir Educación Física. Además de su utilización escolar, el pabellón está concebido como una instalación deportiva de barrio, con posibilidades para acoger entrenamientos, actividades recreativas y competiciones.

Vista de la estructura | NB

La inversión adjudicada ronda los 6,2 millones de euros, impuestos incluidos, y el plazo contractual de ejecución es de quince meses. Según el calendario comunicado por la Consejería de Educación en las Cortes de Castilla y León, la finalización de los trabajos está prevista para abril de 2027, aunque todavía no se ha confirmado una fecha concreta para su puesta en servicio.