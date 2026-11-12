Almanza ofrece una casa amueblada por 275 euros al mes para atraer nuevos vecinos

El Ayuntamiento de Almanza arrendará como alquiler social una vivienda municipal situada en la Plaza Mayor, número 1, con una renta de 275 euros mensuales. La iniciativa pretende facilitar el acceso a una vivienda asequible y favorecer el asentamiento de población en este municipio del este de la provincia de León.

La vivienda cuenta con 249 metros cuadrados construidos distribuidos en dos plantas. Dispone de cuatro dormitorios, salón, comedor, cocina, cuarto de baño y terraza. Además, se ofrece amueblada.

El precio del alquiler se ha fijado en 275 euros al mes, lo que equivale a 3.300 euros anuales. Los adjudicatarios deberán depositar una fianza equivalente a una mensualidad.

La convocatoria establece límites de ingresos para las unidades de convivencia que deseen optar al alquiler. En concreto, los ingresos anuales correspondientes a 2025 deberán situarse entre 5.880 y 54.600 euros.

El procedimiento también contempla criterios de preferencia para determinados colectivos considerados de especial protección, que se tendrán en cuenta en la selección del arrendatario.

El contrato tendrá una duración inicial de un año y estará sujeto al régimen de prórrogas previsto en la convocatoria, que contempla una duración mínima de siete años.

Los interesados dispondrán de diez días hábiles, contados a partir del viernes 13 de noviembre, para presentar la documentación exigida por el Ayuntamiento.