El reportaje 'Vía estrecha, futuro incierto', del periodista de Onda Cero León Nacho Barrio, gana el premio Francisco de Cossío

El reportaje de Onda Cero León, 'Via Estrecha, futuro incierto', emitido en diciembre de 2025, ha ganado el Premio Cossio en la categoría de radio correspondiente a la última edición del certamen.

Se trata de un trabajo de Nacho Barrio, con la coordinación técnica de Jorge Lozano, que aborda el estado de Feve en la provincia de León, donde la ausencia de tren en la Estación de Matallana vertebra la historia radiofónica con la voz de los protagonistas.

La entrega tendrá lugar en Valladolid el 2 de diciembre.

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