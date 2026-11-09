El temor a la privatización del Coto Escolar desata una recogida de firmas

La incertidumbre sobre el futuro del Coto Escolar de León ha llegado a las plataformas de recogida de firmas. Una iniciativa ciudadana, promovida bajo el lema «¡Salvemos el Coto Escolar!», reclama al Ayuntamiento de León que descarte cualquier posibilidad de privatizar este servicio municipal, que lleva más de cuatro décadas desarrollando actividades educativas y medioambientales dirigidas a los más pequeños.

La petición, puesta en marcha este domingo 8 de noviembre por Ana Iglesias Fernández a través de Change.org, ha conseguido ya 854 firmas verificadas y se aproxima a su primer objetivo de mil adhesiones.

«El Coto Escolar lleva 42 años educando a generaciones de niños y niñas en el respeto y el amor por la naturaleza», recuerda el texto de la iniciativa, que reivindica las instalaciones como un espacio público de educación y convivencia que forma parte de la historia de la ciudad.

Los impulsores consideran que una eventual privatización pondría en peligro tanto el carácter público del centro como su proyecto educativo. Por ello, hacen un llamamiento a la ciudadanía para exigir que se garantice su continuidad y que su gestión no pase a manos privadas.

«El Coto Escolar no se vende, se defiende», concluye el manifiesto, que busca recabar apoyos ante las dudas surgidas sobre el futuro de las instalaciones.

Un conflicto laboral detrás de la incertidumbre

La movilización ciudadana llega en pleno conflicto entre el Ayuntamiento de León y los monitores del Coto Escolar, que reclaman el reconocimiento profesional y salarial de las funciones que desempeñan.

Los trabajadores denuncian el incumplimiento del acuerdo alcanzado el pasado 19 de junio en la Mesa General de Negociación, que contemplaba mantener el abono de las diferencias salariales correspondientes a las funciones de superior categoría hasta la aprobación de un nuevo convenio colectivo.

Desde el 13 de octubre, la plantilla se limita a desempeñar las funciones reconocidas en su categoría profesional, una situación que ha provocado alteraciones en las actividades del centro y cancelaciones de visitas escolares.

La controversia se ha intensificado después de que el alcalde de León, José Antonio Diez, planteara la posibilidad de recurrir a una empresa externa para desarrollar determinadas actividades como una de las alternativas para resolver el conflicto. No obstante, no consta que el Ayuntamiento haya adoptado una decisión definitiva para privatizar o cerrar el Coto Escolar.

La posibilidad de modificar el modelo de gestión ha generado el rechazo de los propios trabajadores y de formaciones de la oposición municipal, como el Partido Popular y Unión del Pueblo Leonés, que reclaman una solución al conflicto laboral y el mantenimiento del servicio.

Ahora, la recogida de firmas añade la movilización ciudadana a una controversia que afecta a unas instalaciones que llevan 42 años formando parte de la actividad educativa y medioambiental de León.