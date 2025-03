La pregunta del millón: ¿Dónde se puede aparcar gratis en León?

Llegar a León en coche supone que, una vez se llega, surge la pregunta del millón: y ahora, ¿dónde aparcamos?

La respuesta no es sencilla, pero vamos a tratar de ofrecer algunas pistas sobre las posibilidades que ofrece la ciudad.

En la actualidad, las calles del centro de la capital y zonas adyacentes están reguladas por la ORA, diferenciando en zonas azules, verdes (residentes) y naranjas. En las azules, el máximo de cada tramo son dos horas con un precio de 1,30 (en 2025). La mayoría de las calles son de este tipo.

En la zona verde NO se puede aparcar si uno no es residente. En cuanto a las zonas naranjas, son una buena opción para aparcamientos de larga estancia (recordemos que sábado por la tarde y domingos no hay ORA). El máximo de estancia en la zona naranja es de 8 horas, con un precio de 2,8 euros. Son aparcamientos bien ubicados en los que poder dejar el coche estando en el centro o muy cerca. Son los siguientes (de norte a sur):

- Aparcamiento en el área de autocaravanas del León Plaza (avenida de Peregrinos, junto a la rotonda del avión): no tiene muchas plazas, pero encontrar aparcamiento aquí no es una mala opción.

- Aparcamiento en la explanada de la Junta de Castilla y León (Avenida de los Reyes Leoneses, frente al Auditorio): más plazas que en el anterior, y más cerca del centro.

- Aparcamiento de San Pedro (entrada por calle San Pedro): el más céntrico, más probabilidades de encontrar sitio.

- Paseo de Papalaguinda: buena opción junto a Ordoño II.

Estas cuatro son buenas opciones para un fin de semana, ya que el viernes la ORA finaliza a las 20:00, y en el sábado solo está operativa en horario de mañana.

Pero claro, ¿dónde se puede aparcar gratis en León? Opciones hay y vamos a intentar desgranarlas.

- Junto al parking de San Pedro, hay calles que rodean al aparcamiento sin ORA. Estas son la calle Torrejón (un lado de la calle es zona blanca) y la calle Babia, donde otro de los lados también es gratuito.

- Calles San Pablo, Victor de los Ríos, San Mateo y San Juan. El barrio del Egido y Santa Ana pueden ofrecer alguna posibilidad.

- Aparcamiento en la avenida Reino de León.

- Aparcamiento del Palacio de Exposiciones: utilizado por viajeros del tren.

- Barrio del Polígono X.

- Barrio de La Lastra: grandes zonas de aparcamiento, no demasiado lejos del centro.

- Paseo de Salamanca y todas las calles al otro lado del río Bernesga.