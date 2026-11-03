Josep Maria Pou se sube este jueves a las tablas del Auditorio Ciudad de León

La segunda temporada del programa de Artes Escénica del Auditorio Ciudad de León, avanza con una nueva propuesta de teatro para el jueves 5 de noviembre, a las 20:30 horas.

La producción del Teatre Romea y el Grec 2025 Festival de Barcelona pondrá en escena la obra de Mark Rosenblatt ‘Gigante’, protagonizada por Josep Maria Pou, un espectáculo incluido en el Programa Estatal de Artes Escénicas – Platea.

Josep Maria Pou encarna a Roald Dahl, el excéntrico escritor de fama internacional, autor de éxitos como ‘Matilda’, ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ y ‘Las Brujas’, que vio cómo unas polémicas declaraciones suyas inflamaron a la prensa, repercutiendo en su reputación, con consecuencias imprevisibles.

Dirigida por Josep Maria Mestres e inspirada en hechos reales, la obra de Mark Rosenblatt ofrece un retrato poliédrico de un literato terriblemente carismático y explora con una agudeza no exenta de humor la diferencia entre la opinión razonada y los peligros de una retórica dictada por los prejuicios. Junto a Pou, en el escenario del Auditorio leonés estarán Victòria Pagès, Pep Planas. Clàudia Benito, Aida Llop y Jep Barceló.