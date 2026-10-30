La DGT incorpora un examinador a León con más de 3.500 aspirantes esperando para sacarse el carné

La Dirección General de Tráfico contará con un nuevo examinador destinado en León en un momento especialmente delicado para las autoescuelas y los aspirantes a obtener el permiso de conducir. El Boletín Oficial del Estado publica el nombramiento, con destino en la Jefatura Provincial de Tráfico de León.

La incorporación llega en plena polémica por la falta de personal examinador en la provincia, donde más de 3.500 personas se encuentran pendientes de realizar la prueba práctica para obtener el carné de conducir, según los datos denunciados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

El sindicato advertía este mismo mes de que la provincia dispone de una plantilla de seis examinadores, uno de ellos de baja médica, además de un coordinador. Estos efectivos deben hacerse cargo de las pruebas teóricas, de pista y de circulación tanto en León como en Ponferrada, lo que obliga a realizar desplazamientos y dificulta la reducción de las listas de espera.

La situación ha provocado que los aspirantes tengan que aguardar más de cuatro meses para examinarse. CSIF reclama que la plantilla alcance los nueve examinadores fijos, además de un coordinador, para atender la demanda habitual y reducir los retrasos acumulados.

La falta de personal ha llevado incluso a algunos alumnos a desplazarse fuera de la provincia para conseguir una fecha de examen. Es el caso de aspirantes del sur de León que optan por Benavente, en Zamora, o de alumnos del Bierzo que se trasladan a O Barco de Valdeorras, en Ourense. Otros recurren a centros de Asturias.

El problema también tiene consecuencias laborales, especialmente para quienes necesitan obtener permisos profesionales para incorporarse a sectores como el transporte, la logística o los servicios de emergencias. Asimismo, los retrasos pueden dificultar que algunos jóvenes accedan a las ayudas convocadas por la Junta de Castilla y León para obtener el permiso de conducir antes de finalizar el año.

El nombramiento publicado supone un movimiento en la cobertura de puestos de la DGT en León, aunque todavía está por determinar si se traducirá en un incremento efectivo de la plantilla o si servirá para cubrir alguna de las vacantes existentes.