Los leoneses elegirán entre trece candidaturas al Congreso y nueve al Senado en las próximas generales

La provincia de León registra trece candidaturas al Congreso de los Diputados y nueve al Senado para las próximas elecciones generales.

En el caso del Congreso, las trece candidaturas corresponden al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Popular (PP), Vox, Podemos, Frente Amplio, Frente Obrero, Se Acabó la Fiesta (SALF), Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA), Proyecto Alantre, Partido Regionalista del País Leonés (Prepal), Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Por un Mundo Más Justo y Escaños en Blanco.

Las principales formaciones presentan listas de cuatro candidatos para optar a la representación de la provincia en la Cámara Baja. El PSOE sitúa al frente de su candidatura a Javier Alfonso Cendón, acompañado por Lorena Valle Alba, Alfonso Álvarez García y Josefa Ajenjo Rodríguez. Por su parte, el PP presenta una lista encabezada por Ester Muñoz de la Iglesia, seguida de Ricardo Gavilanes Fernández Llamazares, Lidia Pilar Coca García y Manuel Herrero Guerra.

Vox concurre con Pablo Juan Calvo Liste como número uno, mientras que Podemos presenta a Sixto Martínez Álvarez. La candidatura de Frente Amplio está encabezada por Rubén Estévez Miguel.

Entre las restantes opciones, el Prepal presenta como primera candidata a Manuela Iglesias Carreño y Proyecto Alantre a José Antonio Fernández García. Frente Obrero sitúa al frente de su lista a José Manuel Estébanez Fernández; SALF, a Enrique Jesús Pérez Suárez; PACMA, a María Natividad Franco Natal; y el PCTE, a Estrella Alonso Almazán. Por un Mundo Más Justo presenta a María Elena Cánovas Puglisi como primera candidata y Escaños en Blanco a María López Castellanos.

Nueve candidaturas al Senado y una coalición de PSOE, IU y MS

La configuración electoral presenta diferencias en el Senado, donde se han registrado nueve candidaturas. Una de las particularidades es que el PSOE no concurre con una lista propia, sino integrado en la coalición Senado de Progreso (PSOE-IU-MS), según la denominación recogida en el BOE.

Esta candidatura presenta a Salvador Vidal Varela, Laura Fernández Bermejo y Manuel Alfonso González como aspirantes a la Cámara Alta.

El Partido Popular concurre con Silvia Franco González, Antonio Silván Rodríguez y María Asunción Mayo Fernández. Vox presenta a Jaime Alonso Gila, Laura Gallego Gaspar y Raúl Ramos Juan, mientras que Podemos apuesta por Edith Peña Domínguez, Modesto Ramos Maraña y Ariana Alonso Celorio.

Las otras cinco candidaturas al Senado corresponden al Partido Animalista con el Medio Ambiente, el Partido Regionalista del País Leonés, el Partido Comunista de los Trabajadores de España, Por un Mundo Más Justo y Escaños en Blanco.

De esta manera, no todas las formaciones que concurren al Congreso presentan también aspirantes al Senado. Es el caso de Frente Obrero, Se Acabó la Fiesta, Proyecto Alantre y Frente Amplio, que figuran únicamente en la relación de candidaturas a la Cámara Baja.