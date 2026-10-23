Dos caras nuevas en la cúpula del Incibe: estos son los consejeros que entran y los que salen

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), con sede en León, ha renovado dos de los puestos de su consejo de administración. Los cambios suponen la incorporación de Eduardo Martín García, subdirector general de la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Presidencia del Gobierno, y Melisa Marín Hurtado, agregada comercial de España en Indonesia, en sustitución de Carmen Mora Marín y Diego Villafáñez Sagardoy, respectivamente.

Se trata de una renovación parcial del órgano encargado de la administración y supervisión de la sociedad mercantil estatal, sin que los cambios afecten a la dirección general del instituto, que continúa encabezada por Félix Barrio.

Dos incorporaciones procedentes de la Administración del Estado

Uno de los nuevos consejeros es Eduardo Martín García, que ocupa el puesto de subdirector general de la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Su incorporación supone la entrada en el consejo de un responsable especializado en las tecnologías de la información dentro de la estructura de la Administración central.

Martín García sustituye a Carmen Mora Marín, quien formaba parte del consejo de administración del INCIBE desde 2023. Mora Marín es vocal asesora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno y también forma parte del consejo de administración de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA).

La segunda incorporación es la de Melisa Marín Hurtado, que sustituye a Diego Villafáñez Sagardoy. Marín Hurtado desarrolla actualmente su actividad profesional como agregada comercial en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Indonesia, con sede en Yakarta.

Anteriormente desempeñó responsabilidades en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, entre ellas funciones de asesoramiento en el gabinete del ministro. También ha trabajado en asuntos relacionados con el Fondo Monetario Internacional y el G20.

Por su parte, Diego Villafáñez Sagardoy pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y ha desempeñado funciones de asesoramiento en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. En mayo de este año fue nombrado vocal asesor de la Dirección General de Inteligencia Económica y Comercial.

Cambios en el órgano de gobierno, no en la dirección del instituto

Las dos sustituciones corresponden a puestos de consejero y se incorporan a la estructura de gobierno de una entidad estatal que desempeña desde León una parte fundamental de las políticas públicas de ciberseguridad en España.

El consejo de administración del Incibe está presidido por Antonio Hernando Vera, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, mientras que la vicepresidencia corresponde a Jesús Herrero Poza, director general de Red.es.

La publicación oficial no detalla los motivos concretos de las sustituciones ni anuncia cambios en la estrategia o en las actividades del instituto. Tampoco supone una modificación de su equipo directivo, al frente del cual permanece Félix Barrio.

Con estas incorporaciones, el Incibe actualiza la composición de su órgano de administración, en el que participan responsables de distintos departamentos y organismos de la Administración General del Estado.