El héroe de Santa Nonia: salva la vida a un hombre que sufrió un infarto en León

Un vigilante del servicio de seguridad privada de El Corte Inglés de León, que se encontraba fuera de servicio en esos momentos, consiguió salvar la vida en la tarde de este martes, a un hombre de unos 60 años, que había sufrido un infarto en la calle Covadonga de la capital leonesa.

Emilio Beltrán, que los martes y jueves acude a la capilla de Santa Nonia donde colabora en distintas tareas como bracero mayor del paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno, había salido a tomar un café con otros compañeros cuando se percataron de que una persona se estaba desvaneciendo y llegó a caer de forma repentina al suelo. En ese momento y sin pensarlo acudió en su auxilio y comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, a las que se unieron otros viandantes, mientras le traían de la capilla de Santa Nonia un Desfibrilador, hasta que llegó la Policía Local y la Ambulancia, cuando ya había conseguido recuperar el pulso, y fue trasladado al Hospital de León.

Emilio Beltrán, que afirma desconocer como se encuentra, en estos momentos, el hombre al que salvó la vida, reconoce que por su profesión tiene conocimientos sanitarios para afrontar situaciones imprevistas como ésta, pero señala que nunca se le había dado un caso real como el de este martes.

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