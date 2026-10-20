El mal estado de una vivienda de la Plaza Mayor preocupa al Ayuntamiento de León

El mal estado de un inmueble ubicado en plena Plaza Mayor preocupa al Ayuntamiento de León.

El Consistorio mantiene abierto un procedimiento urbanístico sobre el número 8, en pleno casco histórico de la capital leonesa, en el que ya se ha impuesto una primera multa coercitiva en el marco de una orden de ejecución. La sanción va dirigida a los herederos de Laurentina García Cobos.

Este tipo de multas constituye un mecanismo administrativo para exigir el cumplimiento de obligaciones previamente establecidas, como las actuaciones de conservación o reparación ordenadas por la Administración.

La notificación se ha hecho pública después de que el Ayuntamiento intentara comunicarla por los procedimientos ordinarios sin conseguirlo por causas que, según el propio anuncio, no son imputables a la Administración municipal.

Por este motivo, se recurre al procedimiento de notificación mediante anuncio, que permite a los interesados comparecer para conocer íntegramente el contenido de la resolución.

El caso adquiere especial relevancia por la ubicación del edificio, en uno de los espacios más emblemáticos y transitados de León.