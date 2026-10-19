El Gobierno tumba un parque eólico de nueve aerogeneradores en el Bierzo por su impacto ambiental

El Gobierno central ha rechazado la construcción de un nuevo parque eólico en el Bierzo. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la resolución por la que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico deniega la autorización administrativa previa del proyecto denominado 'Ampliación El Páramo', una instalación de nueve aerogeneradores y 50,88 megavatios de potencia que la empresa Cefiro Holdco 8 pretendía desarrollar en los términos municipales de Igüeña, Páramo del Sil y Toreno.

La decisión, adoptada por la Dirección General de Política Energética y Minas el pasado 9 de septiembre y publicada este sábado 17 de octubre, supone el archivo del expediente administrativo después de que el proyecto recibiera una declaración de impacto ambiental desfavorable y perdiera los permisos necesarios para conectarse a la red eléctrica.

La iniciativa contemplaba la construcción de nueve molinos de viento, de cerca de 200 metros de altura, junto con las infraestructuras necesarias para evacuar la energía producida. Entre ellas figuraban una subestación transformadora y una línea eléctrica de 220 kilovoltios hasta la subestación de Peñadrada, propiedad de Red Eléctrica de España.

El impacto sobre especies protegidas

El principal obstáculo para la instalación ha sido su impacto ambiental. La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental emitió el 29 de diciembre de 2025 una declaración desfavorable para este parque y para otro proyecto vinculado, denominado El Páramo, de 92,4 megavatios.

La evaluación identificó posibles impactos negativos significativos sobre el medio ambiente que no podían prevenirse, corregirse o compensarse con garantías suficientes mediante las medidas propuestas por las empresas promotoras.

Entre las principales preocupaciones ambientales figuraban las afecciones a especies protegidas presentes en el entorno, como el oso pardo, el urogallo cantábrico y distintas especies de murciélagos.

Ambos proyectos habían comenzado a tramitarse conjuntamente en octubre de 2024, aunque el Ministerio decidió separar sus expedientes en junio de este año para resolver individualmente las solicitudes de autorización.

Los permisos de conexión también habían caducado

A la declaración ambiental desfavorable se suma otro impedimento administrativo. Los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica del parque Ampliación El Páramo caducaron el pasado 2 de febrero de 2026, al no haberse obtenido una declaración ambiental favorable dentro de los plazos legalmente establecidos.

Red Eléctrica de España comunicó oficialmente esta circunstancia al Ministerio tres días después, el 5 de febrero.

Durante la tramitación, la empresa promotora manifestó su disconformidad tanto con la evaluación ambiental negativa como con la caducidad de los permisos. Sin embargo, el Ministerio ha mantenido su decisión y ha acordado denegar la autorización administrativa previa y archivar el expediente.

La resolución no agota la vía administrativa, por lo que la promotora todavía puede presentar un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación.

El rechazo pone fin a la tramitación de esta solicitud de autorización para uno de los proyectos eólicos planteados en el Bierzo, una comarca en la que el desarrollo de nuevas instalaciones energéticas convive con la necesidad de proteger espacios naturales y especies de especial valor ambiental.