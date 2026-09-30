Todo lo que debes saber sobre las Rutas del Cementerio de León 2026: horarios, plazo y mucho más

¿Quién fue Luis Sáenz de la Calzada Gorostiza para la generación del 27? ¿Y por qué fue pionera María de los Ángeles Sánchez Miñambres? Son solo dos ejemplos de leoneses y leonesas que construyeron la ciudad y la provincia que habitamos en un pasado que no por lejano debe caer en el olvido.

Es el objetivo que este año se fija el Cementerio de León, que un año más y ya van ocho desarrollará sus rutas culturales, en esta ocasión del 7 al 11 de octubre bajo el título Vitae Legionensis. Vidas de León.

La iniciativa pretende recuperar la memoria de personajes vinculados a la historia de la ciudad y la provincia a través de recorridos que comenzarán cuando caiga la noche, siendo algunos de ellos teatralizados.

Serán un total de 25 visitas con 750 plazas, con inscripción gratuita entre el 1 y el 5 de octubre a través de la página web de Serfunle a las 9 de la mañana. Las visitas tendrán una duración aproximada de 40 a 45 minutos.

El recorrido estará organizado en cuatro grandes bloques: cultura, ciencia y tradición; migración y acción social; educación, política y teatro; y un apartado dedicado especialmente a recuperar la memoria de mujeres relevantes de finales del siglo XIX y principios del XX. Conscientes de lo rápido que se agotan las entradas, Serfunle contempla ir a más en esta iniciativa.

La propuesta recuperará además nombres como Josefina Aldecoa, Cayo Valbona López, Josefina Blanco Tejerina o Cayo Quiñones de León y Santalla. Nombres que pusieron su vida para tejer una historia que ahora quiere ser recuperada en el camposanto leonés.

PARA NO PERDERSE NADA

- Cuando: del 7 al 11 de noviembre.

- Plazas: 750 en 25 visitas.

- Apertura de reservas: desde el día 1 a las 9:00 de la mañana en la web de Serfunle.