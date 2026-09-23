La Diputación de León no solicitó las ayudas estatales contra la despoblación que sí pidió la Comunidad de Madrid

La Diputación de León no ha solicitado las ayudas estatales contra la despoblación correspondientes a 2025 que pidió incluso la Comunidad de Madrid, dotadas con 40 millones de euros.

Como ha podido saber Onda Cero León, desde el Palacio de los Guzmanes no se concurrió a la última convocatoria estatal de estas subvenciones, que están específicamente destinadas a financiar proyectos de transformación territorial y lucha contra la despoblación.

La convocatoria, correspondiente al ejercicio de 2025, contaba con 40 millones de euros para proyectos enfocados en este sentido. La ausencia cobra especial relevancia en una provincia marcada durante décadas por la pérdida de habitantes y contrasta con la participación de la Comunidad de Madrid, que sí presentó un proyecto para implantar transporte a la demanda en el entorno rural de la Sierra Oeste.

Madrid no es una excepción. También concurrieron diputaciones de la comunidad como las de Burgos, Salamanca, Zamora, Valladolid y Segovia, obteniendo financiación de forma provisional todas ellas menos la de Valladolid, que se quedó en reserva y la de Segovia, que fue desestimada.

Por ejemplo, Zamora tiene propuestos 289.500 euros para el proyecto Mi Pueblo Acoge, mientras Salamanca opta a los 300.000 euros solicitados para Vega Terrón.

Sea como fuere, otras administraciones de la provincia sí aprovecharon la convocatoria. De hecho, diez entidades leonesas figuran entre las beneficiarias provisionales, con ayudas propuestas que suman 2.086.964 euros.

Entre ellas está el Ayuntamiento de Gordoncillo, con 198.152,58 euros para Convive Gordoncillo; y Carrizo, que obtiene los 200.000 euros solicitados para La Casa del Lúpulo del Órbigo.

También aparecen Fabero, con un proyecto conjunto con Peranzanes denominado Bosques de Bienestar y Calidad de Vida y 299.168,30 euros; Oencia, con 193.200,01 euros para recuperar el castañar y reactivar la economía después de los incendios de 2025; y Molinaseca, que recibirá los 200.000 euros solicitados para activar un obrador colectivo agroalimentario.

La relación incluye igualmente a Rioseco de Tapia, con 196.000 euros para un centro de formación e interpretación micológica; Villagatón, con 180.000 para Hilando Futuro; Riaño, con otros 180.000 para un centro de día que facilite la permanencia de los mayores en su entorno; y Sobrado, con 170.543,50 euros para una planta de clasificación y valorización de la castaña.

A ellos se suma el Consejo Comarcal del Bierzo, que obtiene una propuesta de 269.900 euros para el proyecto Terra Renata.

Otros municipios leoneses también concurrieron, aunque no todos consiguieron entrar en el reparto inicial. Es el caso de Murias de Paredes, cuyo proyecto Abraza tu tierra y sus gentes, valorado en 195.539,13 euros, quedó en la lista de reserva únicamente por haberse agotado el crédito de la convocatoria.