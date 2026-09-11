Descubre las novedades para este San Froilán 2027

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Fiestas, ya ultima los detalles de la celebración de San Froilán. Una de las citas marcadas en rojo en el calendario leonés que regresa este año cargada de tradición, raíz y fiesta con una programación en la que destacan los actos con más raigambre, pero en la que también habrá espacio para la música, los bailes tradicionales, el ‘Come y calle', la Feria de Artesanía, el Mercado Medieval, el Concurso Hípico Nacional de Saltos o los Gigantes y Cabezudos por las pedanías y barrios.

La programación arranca el miércoles 23 de septiembre con la apertura del Mercado Medieval de las Tres Culturas con ambientación teatral y musical de época y concluye el 5 de octubre, Día de San Froilán, con la solemne misa en el santuario de La Virgen del Camino con la asistencia de los ayuntamientos del Voto y las autoridades. 13 días para celebrar nuestras tradiciones y poner en valor todo lo que nos une.

El domingo 4 de octubre concitará gran parte de los actos tradicionales. La jornada comenzará con el tradicional Desfile de Pendones Concejiles que reunirá cientos de pendones y pendonetas llegados de todos los rincones de la provincia. A las 10:00 horas se concentrarán en la plaza de San Marcos para alzarse todos al unísono al ritmo del Himno de León. El desfile saldrá a las 10:15 horas con el siguiente recorrido: Gran Vía San Marcos (pasando por plaza de la Inmaculada), plaza Santo Domingo y calle Ancha, para finalizar en la plaza de la Catedral, quedando estos atados a la verja de la Catedral.

Ese mismo día tendrá lugar la tradicional celebración del ‘Foro u oferta’ con la participación de Las Cantaderas en el Claustro de la Catedral de León a partir de las 11:00 horas. En esta ocasión, el alcalde, José Antonio Diez, será el Síndico Municipal en este acto en el que participa la Corporación Municipal al completo. A continuación, se celebrará una misa en la Catedral de León.

También el 4 de octubre, partir de las 12:45 horas, se celebrará el tradicional Concurso de Carros Engalanados de las Fiestas de San Froilán, una de las citas más representativas y tradicionales de la cultura leonesa que rememora la histórica Romería a la Virgen del Camino.

Para finalizar este día de tanta actividad se celebrará el espectáculo pirotécnico que tuvo que ser cancelado en las Fiestas de San Juan con motivo de las altas temperaturas y el alto riesgo de incendios. La exhibición pirotécnica conmemorará el noveno centenario de la muerte de Urraca I de León y se realizará a las 21:00 horas en la ribera del río Bernesga, junto al IES Eras de Renueva.

Las Fiestas de San Froilán también suenan a León. La programación musical comenzará el viernes 25 de septiembre y se extenderá hasta el 5 de octubre con opciones para todos los gustos. Un programa que seguirá apostando por el talento local de la mano del León Street Music con conciertos de artistas leoneses, tanto profesionales ya consolidados como formaciones emergentes a partir del 26 de septiembre.

Además, volverá el Proyecto Península que celebra su quinta edición con cinco conciertos con bandas y artistas que se valen de su lengua, recuperan sus

tradiciones culturales y musicales y exploran sus raíces. En la plaza Mayor se hablará de raíz, territorio, identidad y también de mezcla y creación. Una propuesta que traerá a León a Ringorrango y el Treitu el viernes 2 de octubre; las Fillas de Cassandra el sábado 3 de octubre y Lia Kali el domingo 4 de octubre. El 5 de octubre cerrará el ciclo Los Berrones. También la música tradicional tendrá protagonismo con el XIX Festival Celta Internacional ‘Reinu de Llión’ los días 24, 25 y 26 de septiembre.

Como complemento a la programación municipal, se podrá disfrutar de León Solo Música, un festival consolidado en la ciudad con protagonismo de la música indie y con artistas de gran calidad. Este año estará Carlos Ares, Victorias y Tiburona el viernes 25 de octubre y Depedro, Melón Diesel y Pandorado el sábado 26.

Las ferias y los mercados también serán protagonistas este San Froilán. El Mercado Medieval de Las Tres Culturas se adelante este año y se celebrará entre el 23 y el 27 de setiembre, mientras que se podrá disfrutar de la XLVI Feria de Alfarería y Artesanía del 1 al 5 de octubre. Al Jardín de San Francisco volverán los food trucks con una nueva edición del ‘Come y calle’ que estará abierto entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre y contará con una programación propia con música, talleres y muchas otras actividades.