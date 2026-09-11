El parking del Estadio Reino de León abrirá en octubre y su gestión inicial la asumirá el Ayuntamiento

Las obras del aparcamiento del Estadio Reino de León afrontan ya su fase final. El Ayuntamiento de León confía en que los trabajos puedan quedar concluidos durante el mes de octubre, después de que la Junta de Gobierno Local ampliase el plazo de ejecución hasta el próximo día 27 por diferentes incidencias que, según los informes técnicos municipales, no son imputables a la empresa contratista.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, ha explicado que los últimos trabajos se concentran precisamente en el parking, donde se han encontrado dificultades en la ejecución de los fosos y, especialmente, en la instalación de los ascensores previstos para mejorar la accesibilidad. La ubicación de uno de estos elevadores junto a determinados pilares obligó a introducir modificaciones que han terminado afectando al calendario inicial de las obras.

Canuria asegura que el conjunto de la actuación está prácticamente terminado y sitúa la finalización «más en octubre que en septiembre». El cinturón perimetral del Reino de León ya está concluido, mientras que las actuaciones interiores también han sufrido algunos retrasos relacionados con la disponibilidad de materiales y de personal de las empresas subcontratadas.

Una vez abierto, el aparcamiento quedará inicialmente bajo gestión municipal. El Ayuntamiento contempla, además, alcanzar algún tipo de acuerdo con la Cultural y Deportiva Leonesa para facilitar su utilización durante los partidos que se disputen en el Reino de León, de forma similar a convenios existentes en etapas anteriores.

A más largo plazo, la intención municipal es incorporar este estacionamiento al futuro modelo conjunto de gestión de los aparcamientos de León cuando finalice el actual contrato de la ORA. Canuria mantiene también la posibilidad de que funcione como aparcamiento disuasorio dentro de la nueva planificación de estacionamientos subterráneos y en superficie de la ciudad.

El concejal ha cifrado de forma provisional su capacidad entre las 700 y las 800 plazas.