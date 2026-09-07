Madreñas, tradición y color: León desvela su cartel para San Froilán

‘Los colores de la tradición’ es el título del cartel ganador del concurso convocado por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León para anunciar las fiestas de San Froilán.

La autora del cartel es Carmen Hernández García (León, 2020), quien ha obtenido el primer premio del certamen convocado anualmente con el fin de elegir la imagen con la que se busca identificar la fiesta y promover la participación de la ciudadanía en ella. La ganadora ha encontrado la inspiración para el cartel en la tradición y en cómo está se transmite entre generaciones.

“En 2025, durante el desfile de carros engalanados, hice una fotografía de un abuelo acompañando a su nieta, que llevaba el traje regional. Me gustó especialmente la naturalidad del momento y la relación entre ambos, y decidí utilizar esta escena como punto de partida para el cartel de este año. En lugar de utilizar la fotografía directamente, decidí transformarla mediante dibujo digital con textura de lápiz, buscando un acabado sencillo e infantil. A partir de la imagen original fui dando color y forma a los personajes para poder crear una composición más gráfica y festiva”, explica Carmen Hernández.

El primer premio de este concurso de carteles ha sido elegido de entre 14 obras presentadas y está dotado con 1.250 euros. Además, el jurado ha seleccionado dos accésits para Rubén Lucas con su cartel ‘Líneas de pasión’ y para Miguel Ángel González con su cartel ‘Me presta León’ dotados con 100 y 50 euros respectivamente.