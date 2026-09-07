La Diputación busca crear un 'espacio gastro' en el Mercado del Conde Luna para conquistar al turista

El Mercado del Conde Luna contará con un espacio de degustación para turistas y visitantes.

Esa es la idea que impulsa la Diputación de León dentro del proyecto del 'Marketplace', donde vender online los Productos de León.

De hecho, este espacio de degustación, donde recalarían los tours turísticos de la ciudad, sería el gancho para potenciar las compras de alimentos tradicionales a través de la web.

El doble proyecto –marketplace y espacio gastronómico– ha pasado a contratación, con la idea de que pueda salir a licitación en este mes de septiembre.