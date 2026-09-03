Luis Puertas, ante una plantilla corta: «Cualquier contratiempo nos va a hacer estar cojos en ciertos aspectos»

El Abanca Ademar encara la recta final de la pretemporada con buenas sensaciones, pero sin querer fijarse todavía objetivos demasiado ambiciosos. Su entrenador, Luis Puertas, considera que el equipo está evolucionando incluso mejor de lo previsto, aunque reconoce que la plantilla puede quedarse corta cuando aparezcan contratiempos durante una temporada que se presenta especialmente exigente.

Así lo ha manifestado Puertas en una entrevista mantenida en La Brújula de Radioestadio en León, donde ha asegurado que los jugadores regresaron del verano en un estado de forma muy positivo y cumpliendo el trabajo marcado por el cuerpo técnico, lo que ha permitido incluso adelantar algunos contenidos de la preparación. El técnico reconoce ya al equipo en aspectos como la intensidad, la exigencia y la forma de trabajar, aunque advierte de que todavía queda camino para terminar de perfilar el modelo de juego.

Una de sus principales preocupaciones está en la profundidad de la plantilla. El entrenador considera que el Ademar dispone actualmente de dos jugadores por posición y que, con todos disponibles, puede competir con garantías. Sin embargo, admite que le habría gustado contar con algún efectivo más para afrontar lesiones, sobrecargas o cualquier otro problema durante el curso. Si llega ese momento, tiene claro que recurrirá a la cantera.

En cuanto a los objetivos, Puertas evita situar a Europa como una obligación. Considera que primero habrá que analizar cómo quedan definitivamente las plantillas de todos los equipos y determinar cuál es el verdadero potencial del conjunto leonés. Su filosofía pasa por intentar terminar siempre algún puesto por encima de lo que marque, sobre el papel, la calidad de la plantilla, pero sin generar expectativas irreales.

El técnico coloca actualmente a equipos como Bidasoa, Granollers o Torrelavega un escalón por encima del Ademar por capacidad económica y confección de plantilla. Además, entiende que el nuevo sistema de clasificación europea a través de la Liga ASOBAL reduce las posibilidades de alcanzar competición continental por esa vía. Por ello, prefiere esperar hasta aproximadamente las jornadas 17 o 18 para definir el objetivo real del equipo en el campeonato.

Donde sí quiere ver al Ademar compitiendo al máximo es en los torneos cortos. Puertas reconoce que tanto la Copa del Rey como la Copa de España generan especial ilusión dentro del vestuario y asegura que el equipo intentará estar en la pelea.

El entrenador ha destacado también la importancia de los regresos de Juan Castro y Adrián Casqueiro. Del primero espera liderazgo ofensivo y riqueza táctica gracias a su experiencia, mientras que de Casqueiro valora especialmente la madurez adquirida tras su etapa en Francia. Ambos, asegura, conocen perfectamente qué significa vestir la camiseta del Ademar y pueden aportar tanto dentro como fuera de la pista.

Todo ello en una temporada especialmente simbólica por el 70 aniversario del club. Puertas reconoce el peso de la efeméride y asegura que el objetivo debe ser trabajar para que todas las personas que han formado parte de la historia del Ademar se sientan identificadas y orgullosas del equipo que represente al club esta temporada.