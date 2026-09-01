La Virgen del Camino calienta motores para sus fiestas con el Correbares y la Charanga Míticos

La Virgen del Camino comenzará a meterse de lleno en el ambiente de sus fiestas patronales con una nueva edición del tradicional Correbares organizado por la Peña ‘Los Que Faltaban’. La cita alcanzará este año su octava edición y se celebrará el jueves 10 de septiembre a partir de las 19:00 horas, con ocho paradas por establecimientos hosteleros de la localidad.

La principal novedad llegará de la mano de la música. Durante todo el recorrido acompañará a los participantes la Charanga Míticos, recientemente reconocida como la tercera mejor charanga de España y ganadora además del premio a la mejor percusión en el Concurso Nacional de Charangas de Poza de la Sal, en Burgos. La formación amenizará durante aproximadamente cuatro horas el paso de la comitiva por las calles de La Virgen del Camino.

El Correbares arrancará a las 19:00 horas en El Almacén Food and Drinks. Desde allí, los participantes continuarán media hora más tarde hacia Café Bar Picnic, para seguir posteriormente por Pizzería El Patio, Paul’s Tabern, Bar El Muro, Cervecería Scotland Yard y Pub Bakura. El recorrido concluirá a las 22:30 horas en Tasca Salón.

La inscripción tiene un precio de 20 euros e incluye ocho consumiciones, una en cada uno de los establecimientos participantes, a elegir entre cerveza o tinto de verano. Las plazas son limitadas y pueden reservarse contactando con la organización por WhatsApp o a través del perfil de Instagram de la Peña ‘Los Que Faltaban’.

La jornada no terminará con la última parada del Correbares. Como viene siendo habitual, después se celebrará una fiesta de disfraces en el Salón del Pueblo. En esta ocasión, la organización propone trasladarse varias décadas atrás con una temática centrada en los años 50 y 60, por lo que anima a los asistentes a participar caracterizados.

Desde la Peña ‘Los Que Faltaban’ destacan que el objetivo de la iniciativa es generar ambiente en La Virgen del Camino antes de los días grandes de las fiestas patronales y, al mismo tiempo, apoyar a la hostelería local llevando a los participantes por diferentes establecimientos del municipio.