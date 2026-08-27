De Oslo a León en bicicleta eléctrica: 3.300 kilómetros, 33 días y una sola meta

33 etapas, 3.300 kilómetros y la idea clara de viajar observando, disfrutando del trayecto y, por qué no, probando el vehículo. Subido en una bicicleta eléctrica, el leonés El leonés Ernesto González suma ya una semana recorriendo la distancia que separa Oslo de León, un recorrido que se ha planteado completando una media cercana a los cien kilómetros diarios. La aventura surgió de su colaboración con la firma leonesa Urban Biker y de las posibilidades que descubrió al probar una de sus bicicletas eléctricas, con la que puede ampliar notablemente las distancias de sus viajes habituales.

Ernesto González, de 63 años, salió de Oslo hace ya una semana y, después de atravesar Suecia y Noruega ha llegado a Alemania rumbo a Hamburgo. Desde allí continuará hacia Bélgica y Francia, con paso por París, antes de entrar en España por San Sebastián y seguir por Pamplona, Logroño y Burgos hasta alcanzar León. Una auténtica aventura donde observar el entorno es fundamental.

El viaje puede seguirse a través de su cuenta de Instagram, @ernesto.filming. El aventurero insiste en que no se trata de una competición ni de demostrar nada, sino de disfrutar de una forma diferente de viajar. Con unos 24 kilos de equipaje, entre material de acampada y equipos de grabación, la asistencia eléctrica de la bici permite regular el esfuerzo sin dejar de pedalear y, sobre todo, recorrer Europa a otro ritmo.