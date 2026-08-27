Infraestructuras

Un Embraer 190 estrena la nueva Base de Mantenimiento en Línea de Aeronaves del Aeropuerto de León

El servicio será prestado por la empresa AMLS Aircraft Maintenance and Line Support, que realizará inspecciones rutinarias previas al vuelo, pequeñas reparaciones, revisiones de sistemas y equipos de las aeronaves, así como la sustitución de componentes que no requieran intervenciones de mantenimiento de mayor alcance

Nacho Barrio

León |

Un Embraer 190 estrena la nueva Base de Mantenimiento en Línea de Aeronaves del Aeropuerto de León
Un Embraer 190 estrena la nueva Base de Mantenimiento en Línea de Aeronaves del Aeropuerto de León | Aena

Aena ha anunciado este jueves que el Aeropuerto de León incorpora una base de mantenimiento en línea de aeronaves.

El servicio será prestado por la empresa AMLS Aircraft Maintenance and Line Support, que realizará inspecciones rutinarias previas al vuelo, pequeñas reparaciones, revisiones de sistemas y equipos de las aeronaves, así como la sustitución de componentes que no requieran intervenciones de mantenimiento de mayor alcance.

La actividad de la nueva base comenzó la semana pasada con la asistencia a un avión Embraer 190.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid