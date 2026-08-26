Courel: «Con este ritmo inversor, necesitaríamos entre 15 y 20 años para dejar todas las carreteras de la provincia fetén»

El gobierno de coalición PSOE-UPL en la Diputación de León afronta el último curso de su mandato. Su presidente, Gerardo Álvarez Courel, ha querido reivindicar la inversión realizada por el equipo de gobierno en estos tres años, aunque reconoce que todavía queda «mucho trabajo por hacer», especialmente en la mejora de la extensa red provincial de carreteras.

Tres años después de su toma de posesión, Courel ha defendido la cohesión entre los dos partidos que integran el gobierno provincial y ha asegurado que, a la hora de afrontar los problemas, no distingue qué formación gestiona cada área. «Somos un equipo de gobierno», ha remarcado.

El presidente provincial sostiene que durante este mandato se ha incrementado de manera notable el dinero destinado tanto a ayuntamientos como a juntas vecinales. Una capacidad inversora que, según Courel, está generando incluso una circunstancia paradójica: algunos municipios disponen de fondos y proyectos que ejecutar, pero encuentran dificultades para localizar empresas que puedan asumir todas las obras previstas.

Una situación similar, ha explicado, se produce con las carreteras. Courel asegura que «nunca se ha invertido tanto» en la red provincial como durante este mandato, aunque admite que todavía son numerosas las vías pendientes de intervención. De hecho, el presidente provincial ha apuntado que, según los cálculos de los servicios provinciales, manteniendo el actual ritmo de inversión serían necesarios entre 15 y 20 años para acondicionar la totalidad de las carreteras provinciales.

Ante esta situación, la estrategia para el tiempo que resta de mandato pasará por priorizar aquellas actuaciones que presenten una necesidad más urgente. Courel ha recordado que León cuenta con un territorio especialmente extenso y que los recursos disponibles deben distribuirse entre toda la provincia.

«¿Qué queda por hacer? Mucho», ha reconocido el presidente, que también ha defendido el balance de los tres primeros años y ha asumido que el equipo de gobierno ha podido cometer errores. Aun así, sostiene que la Diputación tendrá que continuar seleccionando las actuaciones más necesarias ante la imposibilidad de atender de forma simultánea todas las demandas existentes.