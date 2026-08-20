Siguen a la venta las entradas para el Real Madrid-Baskonia, el partido de homenaje a Urbano González en el Palacio de los Deportes de León

León vibrará con el baloncesto de primer nivel en el I Memorial Urbano González Escapa, que el próximo 5 de septiembre, a las 20:00 horas, reunirá en el Palacio de los Deportes de León 'Urbano González Escapa' a dos de los grandes referentes del baloncesto nacional y europeo: Real Madrid y Baskonia.

El Memorial afronta ya su recta final con una gran respuesta por parte del público. Casi un tercio de las localidades disponibles ya se han vendido, a falta de varios días para la celebración del encuentro, lo que hace prever un lleno en el Palacio de los Deportes.

El objetivo de la organización es que el próximo 5 de septiembre León viva una gran fiesta deportiva y solidaria, disfrutando de un partido de máximo nivel y, al mismo tiempo, recordando la figura de Urbano González Escapa y su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

El sueño de Urbano

Urbano González Escapa, jugador del Elosua León en los años 80, convirtió durante los últimos años de su vida su lucha contra la ELA en una causa colectiva. Desde que fue diagnosticado en 2022, trabajó para dar visibilidad a la enfermedad y contribuir a la investigación. Entre sus sueños estaba el de poder organizar en León un Memorial que reuniera a grandes equipos de baloncesto. Aunque no pudo verlo hecho realidad, su familia, sus amigos y el equipo que ha impulsado el proyecto han conseguido que aquel sueño llegue a la pista.

El próximo 5 de septiembre, Real Madrid y Baskonia se enfrentarán en León en un partido que será mucho más que un encuentro de pretemporada.

La celebración del Memorial tiene además un marcado carácter solidario. Toda la recaudación del evento será destinada a FUNDELA (Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica) para contribuir a la investigación de la ELA.

Además, las personas que quieran colaborar con la causa y no puedan acudir al encuentro tienen disponible una Fila Cero, cuya información se encuentra en memorialurbano.com.

Las entradas continúan a la venta en la web oficial del evento con precios de 25 euros para Tribuna y Preferencia y 19 euros para Gradas y Fondo.