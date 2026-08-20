La Guardia Civil esclarece desde León un caso de amenazas y extorsión a través de Whatsapp

La CiberComandancia de la Guardia Civil de León ha esclarecido una estafa cometida mediante amenazas y extorsión a través de WhatsApp, en la que la víctima llegó a entregar más de 1.000 euros ante el temor generado por las amenazas recibidas.

Aproximadamente un mes y medio antes de comenzar a recibirlas, la víctima se encontraba junto a un grupo de amigos cuando estos utilizaron su móvil para contactar con varias mujeres con la intención de contratar sus servicios. Al no querer continuar con dicha situación, decidió bloquear los números de teléfono utilizados.

Transcurrido ese periodo de tiempo, comenzó a recibir mensajes de un número desconocido, en los que se le exigía dinero y se le amenazaba con causar la muerte a él y a sus familiares.

Para aumentar la presión sobre la víctima, el autor llegó a enviarle periódicamente imágenes de violencia extrema.

Además, tras bloquear el número, el autor continuaba las amenas desde otras líneas telefónicas. Ante el temor generado, la víctima realizó varias transferencias bancarias por importe de más de 1.000 euros, pero las exigencias económicas continuaron, lo que finalmente llevó a la víctima a denunciar los hechos en la Sede Electrónica de la Guardia Civil.

Durante la investigación, los agentes analizaron las comunicaciones mantenidas, los distintos números utilizados y los movimientos económicos. Finalmente, en colaboración con el Equipo @ de la Guardia Civil de León se procedió a la investigación del presunto autor, remitiendo las diligencias instruidas a la autoridad judicial competente en la ciudad de León.