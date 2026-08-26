Denuncian una agresión contra una trabajadora de UGT León como delito de odio

No es la primera vez que actúa, pero esta última agresión a indignado profundamente a la Unión General de los Trabajadores de León.

Una trabajadora del sindicato ha denunciado una agresión física y verbal por parte de una mujer que, según apuntan desde UGT, se presenta en los diversos actos organizados para insultar y, como en este caso, agredir.

El incidente se produjo en plena calle de la capital leonesa, ante lo que el sindicato anunció que presentará una denuncia ante los tribunales por un delito de odio.

Desde la organización anunciaron que “van a tomar adoptar todas las medidas oportunas, vía judicial incluida, para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse”.

Por lo pronto han convocado una concentración para este viernes frente a las puertas de UGT para rechazar estas agresiones.