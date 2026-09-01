Leoneses y asturianos copan las solicitudes para estudiar Medicina en León, que tendrá laboratorio de anatomía en octubre

La Universidad de León continúa dando pasos para consolidar la implantación del nuevo Grado en Medicina, que comenzará este curso académico. A pocos días del inicio de las clases, la institución académica trabaja tanto en las instalaciones que necesitarán de forma inmediata los primeros estudiantes como en el futuro edificio destinado a albergar la Facultad de Medicina.

El proyecto más ambicioso es el denominado módulo uno, que será el espacio que acoja en el futuro estos estudios. La Universidad se encuentra actualmente finalizando su proyecto de ejecución y cuenta ya con la licencia del Ayuntamiento de León necesaria para poder desarrollar la actuación, una vez comprobada su adecuación al Plan General de Ordenación Urbana.

La previsión que maneja la ULE es poder rematar el proyecto entre finales de este año y comienzos de 2027, como desvela el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad. En conversación con Onda Cero León, apunta a que, a partir de ahí, llegará la licitación de los trabajos y, posteriormente, el inicio de las obras del nuevo módulo destinado a Medicina.

El laboratorio de anatomía estará listo antes de que sea necesario

Más avanzado se encuentra el laboratorio de anatomía y disección que utilizarán los futuros médicos durante su formación. Las obras están ya muy adelantadas y la Universidad calcula que a finales del próximo mes de octubre podría estar prácticamente terminado, a falta únicamente de algún detalle menor.

La institución dispone además de parte del equipamiento necesario. La mesa de disección digital fue recibida antes del verano y también están disponibles las licencias del programa Complete Anatomy, una herramienta virtual que permitirá a los estudiantes trabajar en el estudio de la anatomía.

Los plazos ofrecen, además, cierto margen de seguridad. El laboratorio no será necesario para la actividad docente hasta el segundo semestre, por lo que desde la Universidad consideran que los trabajos avanzan incluso algo mejor de lo inicialmente previsto y disponen de aproximadamente dos meses de holgura para solucionar cualquier imprevisto que pudiera aparecer.

82 alumnos matriculados para 80 plazas

El estreno de Medicina llegará también con las plazas cubiertas. A comienzos de septiembre la Universidad contabiliza 82 estudiantes matriculados, frente a las 80 plazas ofertadas oficialmente.

La cifra todavía puede experimentar pequeños cambios porque los procesos de admisión de las diferentes universidades españolas permanecerán abiertos hasta mediados de octubre. La ULE dispone, además, de un margen de aproximadamente un 10% respecto a las plazas ofertadas para gestionar las altas y bajas que puedan producirse durante estas semanas.

La respuesta de los estudiantes ha superado incluso algunas de las expectativas iniciales de la propia Universidad. La institución esperaba tener que recurrir a un segundo listado general de admitidos durante el verano, algo que hasta el 1 de septiembre no ha sido necesario. El cupo general apenas ha sufrido modificaciones desde el primer listado y la nota de corte quedó establecida en un 12,705.

León y Asturias, entre las principales procedencias

Aunque la Universidad esperará al cierre definitivo de la matrícula para conocer con precisión el origen de los estudiantes que finalmente comenzarán el grado, los datos iniciales reflejan una importante presencia de alumnos próximos geográficamente.

Entre los admitidos en el primer listado había un número destacado de estudiantes que habían realizado las pruebas de acceso a la universidad en la provincia de León y también en Asturias. Desde la ULE consideran que esa proximidad ha jugado a favor de la nueva titulación leonesa.

La elevada demanda de Medicina y la limitada disponibilidad de plazas en otras universidades, como la de Oviedo, también habrían contribuido a atraer estudiantes hacia León. La propia institución académica recuerda que Medicina continúa siendo una de las titulaciones con mayor demanda en España, por lo que nunca existieron grandes dudas acerca de la capacidad del nuevo grado para completar las plazas ofertadas.

Profesorado propio para afrontar los primeros cursos

La Universidad considera igualmente encarrilada la estructura docente necesaria para comenzar. Durante los primeros cursos predominan las materias básicas y la ULE dispone de suficiente profesorado propio para asumir buena parte de esa carga.

Será especialmente a partir de tercero cuando aumente la necesidad de incorporar profesionales de perfil clínico, entre ellos facultativos con experiencia en el Hospital Universitario de León. Para este primer curso, la Universidad sostiene que la base del equipo docente está ya formada, aunque puedan quedar algunos ajustes puntuales antes del inicio de las clases.

El nuevo grado inicia así su trayectoria mientras la Universidad trabaja en paralelo en la construcción de una estructura propia que deberá crecer progresivamente a medida que avancen las primeras promociones de estudiantes de Medicina de la ULE.