La Asociación de Pendones defiende el código de vestimenta de San Froilán: «Se trata de darle más empaque, no de ser un desfile de peñas»

La Asociación de Pendones del Reino de León ha salido al paso de la polémica abierta por el código de vestimenta previsto para el desfile de San Froilán, después de las críticas de varios pueblos que reivindican el uso de sus habituales camisetas y polos como una seña de identidad propia.

Su portavoz, Luis Bandera, defiende que la medida no es una decisión unilateral de la asociación y recuerda que la indumentaria de los participantes ya venía siendo objeto de atención en ediciones anteriores. Según explica, en 2024 se tenía en cuenta en los premios la vestimenta relacionada con la tradición de las distintas zonas de la provincia y en 2025 ya se recomendaba acudir con traje regional tradicional.

La principal diferencia este año está en que las bases incluyen de forma expresa un código de vestimenta. Se sugiere en primer lugar el traje regional tradicional y, para quienes no dispongan de él, se establece como alternativa el pantalón negro, camisa blanca y calzado oscuro.

Bandera sostiene que la propuesta fue abordada tras la reunión de valoración posterior al último San Froilán y que los representantes de la Asociación de Pendones decidieron someterla a sus órganos internos antes de aceptarla. «Lo consultamos y no hubo ningún voto en contra», asegura.

Frente al argumento de los grupos críticos, que consideran que las camisetas y colores propios permiten identificar a cada localidad, Bandera sostiene que el verdadero símbolo de pertenencia es precisamente el pendón.

«Hasta ahora creíamos que lo que identificaba a los pueblos era el pendón de cada pueblo», ironiza, antes de lanzar incluso el reto de encontrar a alguien capaz de reconocer a todas las localidades leonesas únicamente por sus camisetas.

La Asociación también rechaza que la nueva vestimenta reste seguridad o comodidad a quienes portan las enseñas. Bandera considera que existen otros comportamientos que entrañan un riesgo mucho mayor durante los desfiles, como bailar los pendones en lugares inadecuados o hacerlo después de consumir alcohol.

El objetivo, insiste, es reforzar la estética y la solemnidad de uno de los actos más multitudinarios de San Froilán. «Se trata de darle más empaque y no convertirnos en un desfile de peñas», señala.

Bandera asegura además que la asociación no pretende entrar en un enfrentamiento con los pueblos discrepantes, aunque pedirá al Ayuntamiento de León que haga cumplir las condiciones recogidas en el acuerdo de colaboración.

«Las bases no obligan a nadie a venir», recuerda el portavoz, quien pide que la discrepancia no derive en «insultos o descalificaciones» y considera especialmente importante cuidar la imagen del desfile si se pretende avanzar en futuros reconocimientos de ámbito nacional e internacional.