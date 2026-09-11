El PSOE de León capital elige a Diez como candidato y defiende que no hacen falta primarias

La Ejecutiva Municipal del PSOE de León capital respaldó este jueves por unanimidad la candidatura del actual alcalde y Secretario General local, José Antonio Diez, para ser el candidato del partido socialista a la Alcaldía de León en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027 y encabezar de nuevo el proyecto del PSOE en la ciudad. Este refrendo se produce en el marco de lo establecido en los Estatutos Federales del PSOE para los alcaldes en ejercicio, que contemplan su derecho a concurrir como candidatos en las siguientes elecciones municipales «sin necesidad de someterse a un proceso de primarias».

Tras más de siete años al frente de la Alcaldía, Diez afronta esta decisión con la voluntad de dar continuidad al proyecto socialista para León.

«Mi partido siempre será el PSOE, porque es el espacio político en el que creo y desde el que entiendo que puedo trabajar mejor por León. Mi manera de entender el socialismo es muy sencilla: poner a las personas en el centro, procurar el mayor bienestar para todos y defender siempre sus derechos y oportunidades», señaló José Antonio Diez.

Diez defendió con su gestión y su lucha por León su continuidad en la Alcaldía y añadió que quiere «seguir siendo alcalde de León porque sigo teniendo la misma ilusión, convicción y las mismas ganas de trabajar por la ciudad que el primer día. Esta etapa ha demostrado que León puede avanzar y que merece un proyecto de futuro ambicioso. Yo quiero seguir contribuyendo a hacerlo posible desde el PSOE», recalcó.

El PSOE municipal de León ha organizado para este fin de semana la Fiesta de la Rosa que se desarrollará el sábado desde de las 13 horas en el parque de La Candamia.