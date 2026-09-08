Suárez-Quiñones obtiene una plaza en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque seguirá en servicios especiales

El actual consejero de Industria de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha obtenido una plaza de magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Así figura en Boletín Oficial del Estado, como resultado del último concurso de destinos de la Carrera Judicial.

La resolución señala expresamente que Suárez-Quiñones, actualmente en situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial, pasa a tener destino en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero “continuando en la misma situación administrativa”. Esto significa que la adjudicación de la plaza no supone ahora su salida de la Junta ni su incorporación efectiva a la Audiencia Nacional mientras permanezca en servicios especiales por el desempeño de su cargo político.

El destino se adjudica dentro del concurso resuelto por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial el pasado 21 de julio y formalizado mediante un Real Decreto fechado el 29 de julio. Con esta resolución, Suárez-Quiñones pasa a tener como plaza de referencia dentro de la Carrera Judicial una de las de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Suárez-Quiñones pertenece a la Carrera Judicial desde 1987 y alcanzó la categoría de magistrado en 1990. Antes de dar el salto a la política desempeñó destinos judiciales en Benavente, Getafe y León, donde llegó a ser juez decano. En 2012 fue nombrado subdelegado del Gobierno en León y en 2015 delegado del Gobierno en Castilla y León, antes de incorporarse ese mismo año al Ejecutivo autonómico. Actualmente ocupa la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.