«Somos un equipo muy humilde y tenemos que pelear cada jornada como si fuera la última, el objetivo está en salvar la categoría»

La primera victoria de la temporada ha llevado tranquilidad a un Atlético Astorga prácticamente reconstruido durante el verano. Después de las derrotas ante Portugalete y Basconia, el conjunto maragato se estrenó sumando de tres con un contundente 3-0 frente al Marino de Luanco en La Eragudina. Al frente continúa, por quinta temporada consecutiva, Jose Luis Lago, que en esta entrevista en La Brújula de RadioEstadio en León analiza el arranque liguero, la adaptación de los 16 nuevos fichajes, la exigencia de Segunda Federación y el próximo desplazamiento a Las Llanas para medirse al Sestao River. El técnico no se desvía del mensaje: el objetivo sigue siendo la permanencia.

- Después de las dos primeras derrotas llegó el 3-0 frente al Marino de Luanco. ¿Qué viste el sábado que te hace pensar que éste empieza a ser el Atlético Astorga que quieres?

- Al final sabemos que es una categoría muy complicada y muy igualada. Creo que en las dos primeras jornadas también estuvimos en los partidos, pero sabemos que el fútbol son detalles y a veces cometimos errores en las áreas. Lo hicimos en esas primeras jornadas y hemos intentado, a base de seguir trabajando, limitar esos errores en nuestra área y ser un poco más eficientes en la contraria.

Es cierto que estamos llegando con solvencia y haciendo goles, sobre todo en el partido de Basconia. En el último partido en La Eragudina también hay que tener en cuenta que el rival juega y hubo momentos en los que tuvimos que sufrir y no encajar. Al final aprovechamos las ocasiones que tuvimos y estamos muy contentos por sumar esa primera victoria, y más delante de nuestra afición.

- Pedías contundencia tanto en área propia como en área contraria. Después de un 3-0, esta semana no te podrás quejar.

- Sí. Sabemos que el fútbol tiene muchas fases y podemos analizar muchísimas cosas, pero creo que lo más sencillo y lo más lógico es trabajar aquello que se repite. Estábamos pecando de ser poco contundentes en nuestra área y creo que venimos trabajando muy bien en los entrenamientos para intentar mejorarlo.

Tanto contra Portugalete como frente al Basconia o el otro día sabemos que de medio campo hacia delante siempre vamos a tener opciones. Hay que aprovecharlas.

- Este verano ha tocado prácticamente rehacer el equipo, con 16 fichajes. ¿Qué es lo más complicado para el entrenador: que entren en tu dinámica, que entiendan tu idea de juego o que comprendan lo que significa el Atlético Astorga?

- Un poco todo. Creo que es importante tener unas bases en cuanto al juego del equipo porque es una competición muy complicada, con muchísima igualdad, en la que cualquier equipo puede ganar a cualquiera.

Eso era y sigue siendo lo primordial. Con 16 jugadores nuevos, poco a poco estamos intentando inculcar lo que queremos y qué buscamos cuando tenemos el balón para generar ocasiones. Y también lo que decías: lo que es el Atlético Astorga y ese sentimiento. Somos un equipo muy humilde que tiene que pelear cada jornada como si fuera la última porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí.

Nuestro objetivo, igual que el año pasado, es salvarnos. Conseguir estar dos temporadas en esta categoría. Y vamos a trabajar y a dejarnos la vida para conseguirlo, nosotros los primeros.

- La temporada pasada ya insistías en que el objetivo era mantenerse en Segunda Federación. Con los mimbres que tienes este año, ¿cómo lo ves? ¿Queda todavía mucha progresión por ver en este equipo?

- Poco a poco. Hemos jugado cinco partidos de pretemporada y tres de Liga. Son ocho partidos juntos y todavía queda muchísimo trabajo por delante, tanto a nivel físico como táctico.

A estas alturas de la competición, hablar de otro objetivo que no sea la salvación sería equivocarnos. Creo que el grupo, igual que la temporada pasada, es muy, muy complicado. Hay que contar además con esos cinco descensos directos y con los equipos vascos, que son un poco distintos a aquello a lo que veníamos acostumbrados con los equipos de Castilla y León.

Tenemos mucho margen de mejora en todos los aspectos del juego y también a nivel físico porque llevamos muy poco tiempo juntos. Poco a poco queremos meter nuestra idea al equipo, que se reconozcan como jugadores del Atlético Astorga y que todos esos jugadores que vienen de fuera se empapen de lo que es Astorga y La Eragudina. Y tenemos un objetivo claro, igual que la temporada pasada: salvar la categoría.

- Has mencionado a los equipos vascos. En verano llegó a plantearse que el Astorga terminara en otro grupo que, por desplazamientos, os venía francamente peor. ¿Cómo vivisteis aquella situación?

- Fue un tema de votaciones y creo que uno de los equipos de Castilla y León fue el que desniveló la balanza. En un principio pensábamos que íbamos a seguir perteneciendo al mismo grupo y al final nos mandaban al Grupo 5 a los equipos de Castilla y León.

Una vez que descendió el Intercity, el club se movió rápido y esa plaza la compró el Real Madrid. Lo más lógico, por la situación de Astorga respecto al Grupo 1 y la del Real Madrid respecto al Grupo 5, era que volviéramos a los grupos originales.

Para nosotros era muchísimo mejor porque, de lo contrario, a nivel logístico y presupuestario habría sido una auténtica locura tener que bajar a Albacete, Puertollano... Ese grupo nos quedaba muy a desmano. Estamos contentos porque creo que finalmente imperó un poco la lógica.

- Afrontas ya tu quinta temporada al frente del Atlético Astorga. Esto ha dejado de ser simplemente que Joselu Lago sea el entrenador de una temporada concreta. ¿Sientes ya este proyecto también como algo muy tuyo?

- Seguimos trabajando, muy ilusionados y, sobre todo, disfrutando del día a día. Al final, como dices, es la quinta temporada y, si no tienes ese gusanillo que todavía te aflora en el estómago, es complicado.

Nosotros venimos desde Ponferrada cinco veces a la semana. Estoy muy agradecido de que me sigan dando esta oportunidad y de la confianza del club. Yo intento devolvérsela con trabajo, con resultados y cumpliendo los objetivos.

- Lo próximo es el Sestao-Astorga, además en Las Llanas. ¿Cómo planteas un partido de este tipo?

- Hemos estado viendo su último partido en casa contra el Oviedo B. Es un campo muy parecido a La Eragudina, con dos mil o tres mil personas muy encima de los jugadores. También hemos visto que el terreno de juego no está en las mejores condiciones.

Es un equipo que hace dos temporadas estaba en Primera Federación. Viene esta semana de perder después de haber ganado sus dos primeros partidos. Es un rival muy duro, con jugadores muy experimentados.

A nosotros todavía nos quedan tres sesiones de entrenamiento para preparar a nivel defensivo lo que queremos conseguir e intentar no pasar problemas. Y luego trabajaremos también cómo podemos generar ocasiones y por dónde podemos hacerles daño. Tenemos ganas de ir a un campo mítico como Las Llanas, competir el partido e intentar sacar algo positivo de esa visita.

- Si miramos ya hacia el final de la temporada, ¿dónde tendría que haber llegado el Astorga para que tú dijeras que estás satisfecho? En estos años habéis jugado Copa del Rey, conseguido el ascenso y mantenido la categoría. ¿Dónde pones ahora el límite?

- Cuando empiezas tampoco te vas poniendo continuamente objetivos o retos. Lo más importante es trabajar cada día, intentar mejorar en el día a día y marcarte objetivos que sean realistas. A partir de ahí, ir buscándolos.

Es cierto que en estos años los hemos conseguido. Como bien dices, en la primera temporada llegó la Copa del Rey y eliminamos al Andorra; después llegó el ascenso y luego la salvación.

En 2013/14, cuando el club ascendió, acabó descendiendo en su segunda temporada. Poder consolidarnos ahora en Segunda Federación, lo que antes era la Segunda B, sería un objetivo muy bonito para todos. Como te decía antes, vamos a seguir trabajando y dejándonos la vida para que el Atlético Astorga esté una temporada más en Segunda Federación.