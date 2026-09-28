Onda Cero León reconoce a María Martín-Granizo, deportista paralímpica, con el premio Mujer Leonesa 2026

La deportista leonesa María Martín-Granizo Ferreiro es la nueva Mujer Leonesa 2026, premio con el que Onda Cero León reconoce cada año el papel destacado de una mujer no solo en el desempeño de su actividad profesional, sino también por los valores que transmite y su forma de afrontar su propia vida.

En esta ocasión, Onda Cero León reconoce a una de las grandes figuras del deporte adaptado internacional, cuya trayectoria, pese a su juventud, acumula ya importantes éxitos nacionales e internacionales tanto en el esquí alpino como en el surf.

Nacida en León en 2006 con una agenesia femoral en su pierna derecha, María Martín-Granizo ha hecho del esfuerzo, la constancia y la capacidad de superación las señas de identidad de una carrera deportiva que la ha llevado hasta la élite. Un recorrido que alcanzó uno de sus grandes hitos este mismo año con su participación en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, donde logró la octava posición en la prueba de eslalon y, con ella, un diploma paralímpico.

Un resultado histórico para el deporte leonés y que confirma la progresión de una deportista que ya sabe lo que es proclamarse campeona del mundo de surf adaptado, título logrado en 2022, además de campeona de España de esquí alpino adaptado y medallista en distintas competiciones internacionales.

Pero más allá de los resultados, Onda Cero León ha querido reconocer también su capacidad para romper barreras y normalizar la presencia de las personas con discapacidad en el deporte, convirtiéndose, desde muy joven, en un ejemplo de que la competición de alto nivel, el esfuerzo y la ambición deportiva no entienden de límites. Además, siempre haciendo gala del buen humor, que utiliza como herramienta normalizadora.

María Martín-Granizo compagina además su carrera deportiva con sus estudios del Grado en Nutrición Humana y Dietética, mientras continúa trabajando con la mirada puesta en nuevos retos internacionales y con el objetivo de seguir creciendo dentro del equipo paralímpico español.

Con su elección, Onda Cero León reconoce a una joven que, a sus 20 años, representa valores como la perseverancia, la naturalidad, el compromiso y la capacidad de perseguir sus objetivos, al tiempo que se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones.

María Martín-Granizo recibirá así el IV Premio Mujer Leonesa, que da continuidad a un galardón que en sus anteriores ediciones distinguió a la capitán de la Guardia Civil María Lourdes Ramírez Muñoz, a la oncóloga Ana López González y a la consejera ejecutiva de la Cultural y Deportiva Leonesa, Natichu Alvarado.

La ceremonia de entrega se celebrará el jueves, 15 de octubre, a las 20 horas en la Fundación Sierra Pambley de León capital, con entrada por la calle Dámaso Merino. Será presentada por Daniel Ramírez García-Mina, periodista de Onda Cero, y contará con la actuación de la mezzosoprano italiana Isabella Amati, capitán de la Policía de Roma (Italia).