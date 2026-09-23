León se prepara para recibir el cuarto McDonalds de la ciudad, que aterrizará en Eras de Renueva

El Centro Comercial León Plaza se prepara para la llegada de un nuevo McDonalds.

La cadena de restaurantes de comida rápida abrirá un nuevo establecimiento en este espacio del barrio de Eras de Renueva, sumando así el cuarto restaurante que la cadena tiene en la ciudad del Bernesga.

Hasta la fecha no se ha desvelado la fecha de apertura, y un 'próximamente' es el único anuncio de la futura inauguración.

El nuevo McDonalds se suma a los ubicados ya en Papalaguinda, Mercaleón y el Espacio Comercial Reino de León.